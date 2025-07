Los trenes entre Granada y Madrid llegarán este martes con retraso por los coletazos de la avería en Toledo

La incidencia que se produjo a última hora de la tarde de este lunes 30 de junio ha afectado a la normal circulación de varios trenes con salida o llegada a Granada. Las principales alteraciones han sido que el AVE que debía llegar a la capital granadina a las ocho de la tarde lo hizo a las 23.35, con más de tres horas y media de retraso.

Aunque Renfe ya ha dado por solucionado el problema, una pérdida de tensión en la catenaria entre Yeles y La Sagra, en la provincia de Toledo, las consecuencias van a persistir a lo largo de la jornada de hoy. Así, el tren de alta velocidad que debía salir de la capital de España a las 7.35 con destino a la estación de los Andaluces, lo ha hecho a las ocho de la mañana.

Un portavoz de Renfe ha explicado que en principio no tiene por qué haber problemas para que a partir de ahora los trenes salgan a su hora desde Granada, puesto que el problema no se localiza aquí. Sin embargo como en el tramo toledano de la línea hacia Madrid se circula por una sola vía, es bastante probable, según ha avisado Renfe, que se produzcan «retrasos» cuya duración no ha sido especificada. Por el mismo motivo, lo más probable es que los servicios Madrid-Granada tampoco sean puntuales.

La incidencia se produjo a las 20.29 y se dio por solucionada a las 21.45, pero el servicio se ha visto afectado en 23 trenes de alta velocidad y, como la normalización se está produciendo de manera progresiva, las afecciones también se van a notar a lo largo de la jornada de hoy, especialmente por la mañana.

Hoy, ya de por sí, es una jornada complicada puesto que es 1 de julio y muchos usuarios toman el tren para iniciar sus vacaciones de verano. El incidente, que ha afectado a 23 trenes en toda Andalucía, ha coincidido con el inicio de la operación salida.