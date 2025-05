The Limboos, Guadalupe Plata y The Briefs, estrellas del festival Sierra Nevada por todo lo alto

La banda madrileña The Limboos

El Festival Sierra Nevada por todo lo alto tiene dos alicientes principales: el primero es que aunque se celebra en pleno agosto, el escenario está a 2.100 metros de altitud y a esas alturas, nunca mejor dicho, no sólo no hace el ambiente tórrido de Granada sino que hasta apetece ponerse un jersey.

El segundo, nada desdeñable en tiempos de precios estratosféricos, es que es un festival gratuito. Y ya puestos, hasta se podría hablar de un tercer aliciente: quedarse allí a pasar la noche. Oferta hotelera no falta y en verano los precios son mucho más bajos que en temporada de esquí. Eso evita, además, volver de noche por una carretera que, después de todo, es de montaña. O sea, que hay un cuarto aliciente.

El quinto sería el cartel, y para este año, en la decimoquinta edición, el festival tiene como principales apuestas a The Limboos y a The Briefs, que encabezarán las jornadas del 22 y el 23 de agosto, respectivamente. Aunque Guadalupe Plata o los Tiki Phantoms también tienen un público amplio y muy fiel. Además de todo eso, habrá talleres de música para niños. Otro aliciente, en definitiva.

Los conciertos tendrán lugar en la Plaza de Andalucía de Pradollano. El viernes 22 abren la velada los locales The Sastres, quinteto especializado en canciones directas y punzantes que funcionan bien en vivo. Les seguirán Mateo Ortega & The Sugar Daddies, que llegan con la vitola de haber ganado la última edición del Cazorla Blues, lo que da idea de por dónde van sus tiros musicales.

Razones de peso

Guadalupe Plata, una presencia más que habitual en la escena granadina, aportarán después su mezcla de blues pantanoso, psicodelia y rock and roll espartano, con cabida incluso para el surf. El dúo integrado por el guitarrista Pedro de Dios Barceló y el baterista Carlos Jimena rara vez falla encima del escenario.

La banda madrileña The Limboos cierra la noche con su elegante aportación de rhythm & blues, aunque su ámbito de influencias también abarca tonalidades más caribeñas. Off the loop, lanzado en 2024, es la última referencia de una banda de extraordinarios músicos que destacan, además, por su eclecticismo.

Zutaten, también de Granada, rompen el hielo con una potente ración de rock y punk. Llevan ya veinte años de carrera y aunque no les ha sonreído el éxito masivo, garantizan trabajo y profesionalidad. Son una apuesta segura, en definitiva. Continúa la velada con The Tiki Phantoms, una banda instrumental que hunde sus raíces en el rock and roll y la música surf.

Las estrellas de la noche son los estadounidenses The Briefs, formados en el año 2000 y defensores del espíritu punk que se forjó tres décadas antes. Desinhibidos en el escenario, garantizan un rato de sana y potente diversión. Un punto final que hará bailar a bastantes, eso seguro.