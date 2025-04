Supermercados y centros comerciales que abren en Granada el 6 de enero: estos son los horarios del Día de Reyes

Llegado el 6 de enero, se puede soltar la ansiedad y respirar tranquilo. Los Reyes Magos ya han cumplido su anhelada función y ese día no es necesario buscar la calle desde primera hora para comprar. Las semanas anteriores fueron extenuantes para el comercio, así que este día festivo cierra sus puertas y sus trabajadores se dedican a lo mismo que quienes les han visitado: a disfrutar de los regalos y de un día de descanso.

Pero eso no quiere decir que toda la hostelería granadina esté cerrada hoy, ni mucho menos. De hecho, el 6 de enero muchos aprovechan para reunirse y comer y pasar el día juntos, por supuesto con niños porque es su día, casi su segundo cumpleaños. Y en los centros comerciales abundan los restaurantes, cafeterías y demás establecimientos de corte familiar.

Así que el 6 de enero estarán abiertos, por ejemplo, los que se ubican en el Nevada Shopping, el más grande (277.000 metros cuadrados) y visitado de la provincia, en el que hay varias franquicias de restauración muy bien valoradas, espacios de juegos y también cines, una oferta complementaria que muchos utilizan para pasar la tarde.

La actividad está garantizada allí dentro desde las diez de la mañana y hasta las doce de la noche, cosa que también ocurre en el centro comercial Granaita, que, como el Nevada, no está en Granada pero casi, y en el Serrallo, que sí se ubica en la capital y que dispone de una zona de restauración muy bien provista. Abren, asimismo, los centros comerciales Alhsur y Neptuno.

Supermercados, las excepciones

Los supermercados, en principio, cierran. No estarán disponibles los dos Hipercor de Granada, uno en la calle Arabial y otro en la Acera de la Virgen, porque están dentro de los edificios de El Corte Inglés y esta firma descansa en esta jornada. Tampoco abrirán clásicos del sector como Mercadona, Aldi o Alcampo.

Ni Carrefour, aunque esta empresa tiene una línea de negocio llamada Express que no cierra en los días festivos, como es el caso. No todos los supermercados de este tipo que hay en Granada abrirán su persiana, pero sí lo hacen diez de ellos. No todos a la misma hora, eso hay que tenerlo en cuenta.

Los de Gran Vía de Colón, Isabel la Católica, calle Nueva San Antón, calle Ángel Ganivet y calle San Juan de Dios inician la jornada a las nueve de la mañana y la cierran a las diez de la noche, según la web de Carrefour. La tienda de la calle San Antón (no confundir) abre a las 8.30 y cierra a las 21.30. El horario en la de Camino de Ronda es entre 9.00 y 21.00. En la Avenida de Barcelona el Carrefour Express sólo está disponible entre las 9 y las tres de la tarde.

Y el del Paseo de la Bomba es el más peculiar de todos, porque abre a primera hora de la madrugada del 6 de enero (entre las doce y la una de la mañana, se supone que para abastecer a quienes se hayan olvidado del roscón de alguna otra cosa de ultimísima hora), cierra y vuelve a estar disponible a las siete de la mañana para funcionar después con normalidad a lo largo de la jornada.

El Eroski Rapid de Granada capital está en la calle Pavaneras y estará operativo entre las nueve de la mañana y las once de la noche. También cuenta con dos establecimientos junto a otras tantas estaciones de servicio de las gasolineras del grupo Hafesa. Están en las poblaciones de La Zubia y Churriana de la Vega, las dos muy próximas a la capital. La firma vasca también tiene dos tiendas operativas en Monachil y Zafarraya.

En cuanto a SuperCor, es el canal de alimentación de la firma El Corte Inglés que sustituyó a Opencor. Que por cierto, en Granada vendió algunas de sus instalaciones a Carrefour. En Granada existe un SuperCor en la céntrica calle Recogidas. Es el que menos problemas plantea en relación con el horario porque abre las 24 horas.

Y ahora, las rebajas de enero

Hay que tener en cuenta, por lo demás, que el día de Reyes es la previa de las Rebajas de Enero, que comienzan el 7 de enero. El Corte Inglés, por ejemplo, anuncia que en su web ya estarán disponibles las ofertas el mismo día 6, aunque los objetos, en las tiendas, no podrán comprarse hasta que oficialmente hasta un día después.

Las populares rebajas de enero son la causa de que el domingo 12 de enero, pese a ser festivo (como todos los domingos, por otra parte), los comercios sí puedan abrir sus puertas. Es el primer día no laborable del presente año en el que la normativa les permite hacerlo. Por el momento no se ha confirmado quiénes lo harán, aunque esta regla no sólo vale para centros comerciales y supermercados sino para las tiendas en general.