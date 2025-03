El sumiller más joven de Andalucía es de Granada y trabaja en un templo del vino

- ¿Quieres tomar algo?

- No, gracias. Ya luego, si acaso. No bebo mientras trabajo.

- Yo tampoco.

Que eso último lo diga un sumiller denota que, por lo pronto, tiene sentido del humor. Porque su trabajo consiste en estudiar el vino. Y eso ... implica, naturalmente, beberlo. Muy a menudo, además.

Pero Óscar Jiménez González no sólo sabe tirar de ironía, sino que tiene la cabeza muy bien amueblada. Se expresa con elocuencia y aplomo, domina el inglés y el francés, siempre destacó en los estudios y, lo que es más importante, parece saber perfectamente bien lo que quiere.

Nació hace veinte años en Granada y con 18 años obtuvo el título de sumiller, lo que le convierte en el más joven en su profesión de Andalucía y posiblemente también de España. En internet aparece un nombre recurrente como poseedora de ese récord, por así decirlo: la catalana Meritxell Felgueras. Ella lo consiguió con 20 años y Óscar lo ha logrado con 18. «Pero puede haber por ahí otros más jóvenes, no es algo que me preocupe mucho», zanja el entrevistado.

De casta le viene al galgo. Jesús González, tío carnal, fue el sumiller más joven de Andalucía cuando tenía 28 años. Óscar se pasó muchas veces cuando era un niño por La Tana, la bodega que regentaban su madre, Luisa, y el citado Jesús, siempre bajo la batuta de la madre de ambos, Ana. Ahí le picó el gusanillo. Aunque aprobó el Bachillerato y empezó a estudiar Magisterio, el mundo del vino le atraía de forma irresistible.

«Cuando tenía 14 años o así, hice un viaje con mi tío Jesús y con otros amigos para visitar varias bodegas de la Ribera del Duero. Ahí me di cuenta de que eso es lo que quería hacer, a lo que deseaba dedicarme», explica. Así que dejó Magisterio, se fue a Madrid a sacarse el título de sumiller en la Cámara de Comercio y, tras un año de estudio bien aprovechado, obtuvo el diploma.

Pero como pasa en todos lados, aprendió el oficio trabajando. Cayó de pie, en ese sentido, porque su primer empleo fue en un restaurante de Dani García en la capital de España, el Lobito de Mar, de ahí pasó al Zalacaín, el primer restaurante español que logró una estrella Michelín, el sitio donde durante décadas reinó Custodio López Zamarra, posiblemente el sumiller más laureado y reverenciado de España, y su tercer paso, igualmente importante, fue en el Rekondo, en San Sebastián, un restaurante con más de 7.000 referencias de vinos.

Pero la tierra tira y Óscar decidió volver a Granada. Sabe que aquí hay un negocio familiar llamado La Tana, bien asentado del que quiere formar parte. De hecho, aunque reconoce que tiene «buena nariz» y que ha destacado en catas a ciegas, lo que más le gusta de su oficio es «la gestión y administración». Y si es por vino, tampoco es que falten: cuenta con más de 1.200 referencias… y subiendo. Es sin duda una de las tabernas mejor provistas de Andalucía.

El sumiller observa una copa de vino blanco en su lugar de trabajo. antonio l. juárez

Para el granadino, la clave de ser un buen sumiller es «estudiar mucho y estar siempre al día, porque siempre hay nuevos vinos, nuevas técnicas… Las tendencias van cambiando y tienes que estar al día porque al final lo más importante para el cliente no es tanto saber a qué huele un vino o qué variedades de uva tiene, que eso muchas veces está en la etiqueta (sonríe), sino conocer la historia de esa botella y de ese vino, la de la la tierra de la que procede. El nuestro es un proceso de aprendizaje continuo».

Entiende que el mundo del vino, aunque es inabarcable, se puede simplificar. «Aunque hay supuestos entendidos que quieren hacer las cosas muy complicadas, la mayoría de los clientes no quieren que les hables de volumen, cuerpo o estructura. Lo importante es que el vino le gusta o no le gusta. Si le gusta, entonces ya le puedes dar alguna explicación más sobre ese vino, la zona de donde procede y esos detalles».

Óscar Jiménez reconoce que hay clientes difíciles –y también indocumentados, como los que llegan pidiendo «un Rioja que sea de Granada»- pero destaca que, en general, se dejan aconsejar «y tienen la mente cada vez más abierta». Lo que no le ha gustado mucho, aunque ha tenido que aguantarlo porque comprende que es parte de su aprendizaje, es que algunos hayan desconfiado de sus conocimientos únicamente por ser tan joven.

«Sobre todo pasa con público ya mayor. Les llega un sumiller de 18 años con la carta de vinos y le dicen que no, que quieren les atienda un sumiller más mayor. Yo lo que he hecho en algún caso es pedirle a un camarero más mayor que yo que se acercara y que le pidieran a él la botella. Luego volvía yo a la mesa con ella y se quedaban un poco asombrados, pero les explicaba que es que era yo el responsable. Entiendo que no se fíen, que piensen que si eres tan joven no tienes ni idea, pero así son las cosas», comenta.

Su intención es permanecer en el negocio familiar «y seguir creciendo» en un mundo en el que hay «mucha competencia», pero en el que se puede progresar si no se deja nunca de lado que «hay que tener siempre los pies en el suelo y la cabeza en su sitio».