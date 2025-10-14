Suscríbete a
SOS en Granada: 152 de sus 174 municipios están en riesgo de despoblación

Por su baja densidad o por haber perdido habitantes en la última década, son la 'Granada vaciada' contra la que lucha la Diputación: ayudas de siete millones en dos años

La Peza, uno de los muchos municipios granadinos en riesgo
La Peza, uno de los muchos municipios granadinos en riesgo g. ortega
Guillermo Ortega

Granada

En noviembre de 2023, la Diputación de Granada encargó a la Universidad un análisis demográfico de la población de la provincia que arrojó unos resultados demoledores: el 91 % de los pueblos que tienen menos de 20.000 habitantes está en riesgo de despoblación. Teniendo ... en cuenta que en Granada sólo hay siete ciudades que superan la cifra de 20.000 habitantes, eso significa el 91% de 167. Es decir, 152.

