SOS en Granada: 152 de sus 174 municipios están en riesgo de despoblación

En noviembre de 2023, la Diputación de Granada encargó a la Universidad un análisis demográfico de la población de la provincia que arrojó unos resultados demoledores: el 91 % de los pueblos que tienen menos de 20.000 habitantes está en riesgo de despoblación. Teniendo ... en cuenta que en Granada sólo hay siete ciudades que superan la cifra de 20.000 habitantes, eso significa el 91% de 167. Es decir, 152.

Eso se produce fundamentalmente porque su población es realmente escasa -en 83 de los 174 municipios granadinos hay menos de mil personas censadas- y en ocasiones porque, aun superando esa cifra, el término municipal es muy grande y, en consecuencia, la densidad de población es muy baja.

La institución provincial no encargó ese estudio sólo para conocer la situación, sino para proponer medidas encaminadas a revitalizar esos pueblos, para luchar contra la 'Granada vaciada'. La situación con la que se encontró y se encuentra, el punto de partida, fue éste: hay 41 municipios con una densidad de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. En esa lista se incluyen, entre otros, Orce, Gor, Puebla de Don Fadrique, Lugros, Gorafe o Albuñuelas.

Igual o peor fue el diagnóstico sobre el censo de los pueblos, menguante en muchísimos casos: 112 habían perdido más del uno por ciento de su población a lo largo de la última década. Entre ellos, Gobernador, Agrón, Murtas, Villanueva de las Torre, Montillana, Almegíjar, Rubite o Albondón.

El estudio hizo hincapié en que algunas comarcas estaban en situación de riesgo extremo, fundamentalmente la Alpujarra, en la que veinte de sus 24 pueblos amenazan con vaciarse. También la sufre la de Guadix, donde eso ocurre en 21 de sus 23 pueblos, y la de los Montes Orientales, en la que esa situación se da en 18 de sus 19 términos municipales.

Medidas paliativas

Son pueblos con características similares: una población cada vez más envejecida que depende de la agricultura en mayor medida que del sector servicios o del turismo y su tasa de desempleo supera el 21%, aunque es cierto que la mayoría de las personas que no tienen trabajo cobran una ayuda para mayores de 52 años.

Hecho el diagnóstico, tocaba pasar a la acción. Y lo cierto es que la Diputación de Granada ha realizado no pocos esfuerzos en estos dos años para corregir la situación con medidas como el cheque bebé para quienes tengan o adopten un niño en pueblos pequeños, la puesta en marcha de una web que glosa los encantos de los pueblos e informa de las posibilidades de empleo y el precio de sus casas, o medidas para favorecer el turismo sostenible, las infraestructuras verdes y el emprendimiento.

En esa línea se enmarca el nuevo plan de ayudas que ha aprobado este martes 14 de octubre la junta de gobierno de la Diputación, dos millones de euros que se suman a los tres millones que se incluyeron en otras dos iniciativas similares desde 2023, así como al programa EcoPueblo o al de la mejora de la eficiencia energética. En total, ha destacado el ente provincial, siete millones en dos años.

En esta nueva convocatoria destaca una línea de ayuda centrada en el fomento turístico y la organización de eventos singulares, «una iniciativa innovadora que busca potenciar el turismo rural y paisajístico como motor económico y herramienta de dinamización social en los pueblos de la provincia«, ha indicado la Diputación..

También el apoyo al transporte urbano e interurbano «para facilitar la movilidad de los vecinos», así como la promoción de la salud y el bienestar físico, con financiación para servicios de fisioterapia, psicología, podología y actividades como yoga, pilates o taichí.

También se impulsará la mejora de la conectividad, mediante la contratación de empresas que garanticen un acceso óptimo a la señal móvil y de telefonía, y la atracción de nuevos pobladores, a través de la creación de un censo de viviendas y locales disponibles para venta o alquiler y la colaboración con empresas especializadas en la captación de nuevos residentes. Asimismo, se contemplan medidas de conciliación y educación, como escuelas de verano, cursos, clases de idiomas, aulas matinales o servicios de comedor.