Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Policía Local boicotea el inicio del Plan de Navidad: dos de cada tres agentes se ausentan
Última hora
Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea con bengalas y material pirotécnico

Siete años de prisión por reventarle un ojo a un hombre en un pub de Granada

El hombre, de 38 años, le estrelló un vaso de cristal a otro sin mediar palabra tras una hora bebiendo alcohol en el local

Condenado en Granada a siete años por posesión de fotos de su hija, de 16 años, de contenido sexual explícito

La Audiencia de Granada
La Audiencia de Granada ABC

S.A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a siete años de prisión a un hombre de 38 años juzgado el pasado septiembre tras estrellar un vaso de cristal en la cabeza, en un pub del centro de la capital ... granadina a última hora de la madrugada del 17 de julio de 2022, a otro que requirió de un trasplante de córnea a causa de la agresión. El local ha de hacerse cargo del pago a la víctima de 150.000 euros en concepto de indemnización como responsable civil subsidiario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app