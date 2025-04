Sierra Nevada: cronología de una huelga muy amplificada pero que sólo duró un día

Al final, el viento ha obligado a cerrar Sierra Nevada más días que las movilizaciones previstas por el personal de remontes. Aunque su calendario era amplio, sólo hubo huelga el sábado 1 de marzo. Ahora que el comité de empresa ha desconvocado las protestas ... que quedaban pendientes, la Semana Santa queda expedita para los amantes del esquí, los hoteleros y los empresarios de la estación invernal.

Las noticias se producen cuando quieren y no cuando los periodistas las desean. La de que la huelga quedaba definitivamente desconvocada para dar paso a un «clima de diálogo» llegó casi a las once de la noche del lunes 7 de abril. El comité de empresa dio por finalizada entonces la reunión que había mantenido para decidir si mantenía la movilización prevista para este miércoles, que incluía una concentración en Sevilla, y los paros parciales entre el 12 y el 19 de abril, en plena Semana Santa.

La votación fue bastante clara: 15 votos a favor de mantener el calendario de protestas y 46 partidarios de darle carpetazo, aceptar el preacuerdo propuesto por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y abrir ese mencionado «clima de diálogo». Punto final, por lo menos en esta temporada. Decir que la herida se ha cerrado el todo es precipitado, teniendo en cuenta que en Cetursa ha habido ocho convocatorias previas desde el año 2007.

La amenaza de huelga desaparece, pero quienes han vivido sus pormenores desde el principio saben que en realidad esa posibilidad quedó herida de muerte el 5 de marzo. Aquel día, la Junta de Andalucía fijó servicios mínimos para los días de protestas que quedaban pendientes. Fue una jugada maestra, lo reconocieron algunos sindicalistas en privado. Y justo después, la Junta emplazó a los sindicatos a seguir negociando. «Ha sido como hurgar en la herida», admitió uno de ellos, especialmente gráfico. Los paros previstos para los días 8 y 15 se anularon.

Los servicios mínimos

En la resolución, emitida por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y más en concreto por su Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, se especificaba que esos servicios mínimos se establecían porque los tres remontes que unen Pradollano con Borreguiles, núcleos pertenecientes al mismo muncipio, Monachil, «tienen la consideración de servicio público regular de transporte de viajeros».

«Estos tres remontes tienen un sistema tarifario individualizado, pues son remontes de uso y acceso al público en general. Pueden ser utilizados por cualquier usuario, al igual que pasa con los transportes regulares de viajeros terrestres (líneas de autobuses). Además, comunican distintas zonas habitables de la Estación de Esquí», especificó la resolución. Fue un jaque en toda regla. Casi un jaque mate.

El comité de huelga mantuvo su calendario, pero su argumentario fue perdiendo peso ante la evidencia: si de todas formas iba a haber remontes funcionando y esquiadores subiendo y bajando, ¿qué sentido tenía mantenerlo? Eso debió influir bastante para que, en lo que llamaron «un gesto de buena voluntad», los trabajadores desconvocaran los paros que tenían previstos para los días 22 y 29 de marzo.

De la huelga se empezó a hablar cada vez menos. Subsistían las convocatorias, con efecto menguado por lo que ya se ha explicado. La Asociación de Empresarios, a su vez, intentó debilitar a los sindicatos aún más difundiendo comunicados –de los que casi nadie se hizo eco- en los que hablaba de división interna entre los trabajadores y de que la huelga se terminaría por desconvocar.

No eran oficiales, el comité de empresa los desmintió hasta tres veces. Pero el trasfondo sí que existía. Cetursa les hacía llegar también el mensaje de que ya no iba a ceder más. Todo lo tenían en contra y los trabajadores han optado por este «clima de diálogo» sabiendo que así igual encuentran mayor recompensa.

Buenas perspectivas hoteleras

Quedan por saber dos cosas: la primera, cómo funcionará la estación en la Semana Santa, ahora que ya se sabe que no habrá huelga. Fuentes de Cetursa han indicado que «todavía es pronto para saberlo», pero sí se estima que las reservas hoteleras irán a más. Por un motivo bien lógico: el riesgo de huelga –aun con servicios mínimos, medida que muchos a lo mejor ni conocían- retraía a no pocos usuarios. Ahora que no existe, los más optimistas creen que no habrá problemas para llegar al ochenta por ciento de ocupación.

La segunda es si Sierra Nevada cerrará después de la Semana Santa o si seguirá funcionando hasta mayo. En realidad, es un debate casi tan antiguo como la propia estación. Siempre que hay nieve –y este año la hay- se reproduce. El director de Cetursa, Jesús Ibáñéz, fue preguntado al respecto hace justo una semana y dijo que, si había tambores de huelga, la estación no abriría en mayo. Ahora que no los hay, la duda quedaba en el aire.

Pero la consejera de Fomento, Rocío Díaz, se ha encargado de disiparla este martes 8 de abril al confirmar que la estación estará abierta hasta el 4 de mayo. Ha avanzado que el 20 de abril se pondrá en marcha la campaña 'Esquía la primavera', con la que se pretende «atraer a miles de usuarios» y ha destacado que Sierra Nevada será, desde ese día y hasta su cierre, «la única estación del sur de Europa donde se pueda esquiar».