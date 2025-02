Granada, la ciudad con más bares de España, cierra el grifo: más de 3.500 empresas clausuradas por el Covid

Granada se ha convertido en la zona cero del coronavirus en Andalucía . El último brote serio es en el Hospital Virgen de las Nieves con 74 asilados tras 36 positivos. Es una bomba en una provincia en la que, desde este martes, se soporta el cierre más duro de toda la comunidad. Más de 3.500 establecimientos hosteleros, según la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, se ha cerrado. La Junta de Andalucía decretó el cese de toda la actividad no esencial durante los próximos 15 días. Granada tiene una incidencia de unos 1.200 casos por cada 100.000 habitantes .

En octubre se disparó el volumen de positivos entre jóvenes menores de 29 años. Esto, a su vez, produjo un aumento de contagios entre mayores de 65 años, con más de 1.000 casos en esta franja, que ha disparado la presión hospitalaria. «No hay ningún tipo de colapso hospitalario, aunque sí mucha tensión hospitalaria» , dijo el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que dijo este pasado martes que «el caso de Granada es muy grave».

La Junta remarcó que ha tenido una evolución muy desfavorable y la diseminación del virus ha sido muy rápida. El consejero aseguró que la tasa de positividad es de un 30 por ciento, lo que quiere decir que «de cada diez pruebas que se realizan, salen tres positivos» . La media andaluza es de 18 por ciento.

Los criterios epidemiológicos señalan que un 15 por ciento ya es una cifra muy alta. «Granada tiene justo el doble» , aseveró Aguirre, que señaló que otro parámetro que indica la gravedad en la que se encuentra la provincia es la trazabilidad de los contagios, que es del 30 por ciento. «Esto significa que sólo se puede identificar el origen de los contagios en el 30 por ciento de los casos», matizó Aguirre, el mismo día que el vicepresidente andaluz Juan Marín estimó que la provincia «debería estar en confinamiento domiciliario» por estos datos y afeó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, no contemplar la medida.

La pandemia volvió a dejar la Alhambra sin visitantes F. Silva

Datos del día en el que la Alhambra se volvió a quedar vacía , sin turistas, con algunos deportistas mirándola de reojo y sólo con el murmullo de los jardineros. Es la muestra más clara del parón de Granada a todo aquello que no es esencial. Este martes se cerraron sus puertas y se cancelaron las 695 visitas programadas . Fue parte de la nueva clausura de Granada.

Cierre que es un golpe a una hostelería y comercio que acumula en las calles del centro de la ciudad los carteles de «Se Vende» o «Se Alquila». Más de 5.000 establecimientos turísticos vuelven a bajar la persiana , interrumpiendo el contrato a unas 15.000 personas en el lugar con más bares y restaurantes por habitante de España, al tener 3.500 asociados en toda la provincia. Según la Federación de Hosteleros, un 15 por ciento de su producto interior bruto (PIB), que estiman que llega al 30 por ciento la contar las actividades indirectas.

Las empresas plantean un nuevo Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) para aquellos que ven como su negocio se ahoga con cada parón por la pandemia. «Tenía 28 trabajadores antes de la pandemia. Luego me quedé con 18 personas. Ahora tenía nueve a los que se les corta el contrato» , reconoció José Manuel Villena de la icónica Churrería Alhambra, mientras paga a sus trabajadores o desmonta las terrazas, en una plaza de Bib-Rambla que parece un viejo parque atracciones abandonado con todo cerrado alrededor del árbol de Navidad.

Los empresarios piden soluciones para poder sobrevivir a este último cierre F. Silva

Muchos tratan de funcionar con la comida para llevar o el reparto a domicilio. En el primer día de clausura, en los locales de venta de cafés para llevar hay colas, pero también en las comidas, a lo que muchos restauradores se adaptan para poder sobrevivir o, al menos, amortiguar el golpe. Eso en un mes en el que tienen que soportar una subida de la cuota de autónomos del 1,9 por ciento.

Por esto, la Federación de Hosteleros pide un rescate, además de una interrupción de cobro de impuestos para aquellos que no ingresan nada. «El 40 por ciento de los locales no volverán a abrir», sentenció Villena desde su churrería. La Federación de Hosteleros lo baja al 22 por ciento.

En las calles, las terrazas se han cambiado por bancos y espacios públicos donde poder comer. Los trabajadores de las oficinas del centro salen a desayunar, pero los locales están cerrados. Comiendo churros con chocolate en plena calle dos funcionarios lamentan la situación. « Al que no mate el virus se va a morir de hambre» , señaló Paco Molina. « Esto es una ruina. La ciudad está vacía . No se puede castigar a este sector por la irresponsabilidad de todos», apostilló Pepe Villena.

Calles sin actividad económica por el cierre de toda actividad esencial hasta el 23 de noviembre F. Silva

Para las autoridades, la medida es necesaria, puesto que hay que aplanar una curva de contagios preocupante. Sin embargo, en la puerta del Centro Docente «La Chana» varias madres ponen en duda que todos los efectos sean positivos. «Mi vecina con tres hijos vive de una tienda de ropa que tiene cerrada. ¿Cómo les da de comer?» , cuestionó Minerva Lorca, que reconoce que sí tiene miedo a contagiarse.

Las madres de este colegio señalan, como gran parte de los granadinos, a los universitarios como foco del problema. «Aunque cierren habrá contagios. Hay fiestas en pisos y botellones . Ahora les han cortado las clases, pero se quedarán y seguirán de fiesta, por lo que habrá más contagios», afirmó Eva de las Heras.

En la puerta de la Catedral de Granada, varias estudiantes de música toman un café sobre la escalinata. «La culpa no es solo de los estudiantes» , aseguró Clara López, quien explica que en las imágenes de fiestas no sólo hay jóvenes universitarios, sino también gente de edades más avanzadas. «En nuestro caso respetamos mucho las medidas. Tenemos un grupo de amigos muy cerrado y, hasta ahora, no hemos tenido contagios», añadió López.