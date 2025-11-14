El secreto de la Sábana Santa se desvela en Granada: así es 'The Mystery Man', la exposición «de la que todo el mundo habla»

Granada acoge de manera temporal y durante cuarenta días una de las exposiciones más comentadas y conocidas a nivel mundial. Se trata de 'The Mistery Man'.

Esta exhibición muestra una escultura que recrea al Hombre de la Sábana Santa de Turín, ... creada tras diversos estudios científicos y artísticos de la reliquia. Además, permite vivir una inmersión virtual que te transporta a los momentos más intensos de la Pasión de Cristo.

La exposición estará disponible hasta el próximo domingo 14 de diciembre en el Tesoro de la Virgen, ubicado en pleno casco histórico de la ciudad granadina.

Entradas y precios

Respecto a las entradas, se pueden adquirir en la página web oficial de la exhibición y se ofrecen dos tipos distintos en función de la experiencia.

En primer lugar, la general, que incluye la propia visita a 'The Mistery Man', tiene un precio desde 12 euros (en taquilla), 10 euros (online) y 8 euros para los residentes.

A su vez, la entrada reducida va desde los 11 euros en taquilla hasta los siete euros para los residentes. Por último, hay varios pases con un precio de cinco euros para grupos y miembros de la Hermandad Patronal de la Virgen de las Angustias.

Además, la exposición ofrece un pase con veladas musicales, cuyo precio es 30 euros la entrada general, mientras que existe la posibilidad de vivir una experiencia más completa con visita guiada al espacio, a la exposición, una degustación de vino y un concierto por 40 euros.

Horarios de la exposición

Respecto a los horarios, estos varían en función del día de la semana. De lunes a jueves el espacio permanecerá abierto en horario de mañana desde las 10.30 hasta las 13.50 horas y por la tarde desde las 16 horas hasta las 19.50 horas. Por su parte, los viernes y los domingos será de manera interrumpida desde las 10.30 hasta las 19.50 horas. Por último, los sábados se podrá visitar desde las 10.30 horas hasta las 20.50 horas.