Robert Plant, la voz de Led Zeppelin, estrella del Festival 1001 Músicas de Granada, que se muda del Generalife

El Festival 1001Músicas CaixaBank vuelve en julio y en septiembre de 2025 a Granada y mantiene su filosofía, pero no su escenario habitual. Como en las cuatro ediciones anteriores, apuesta por conciertos con un único artista en el cartel y en general por nombres consagrados –y muy veteranos- pero esta vez las actuaciones no serán en los jardines del Generalife sino en otros cuatro lugares: el Palacio de Congresos, el Teatro CajaGranada, la Plaza de Toros y la sala Industrial Copera.

Si se habla de consagrados y veteranos, es evidente que ha de surgir el nombre de Robert Plant, que en agosto cumple 79 años y que lleva en la música más de 60. Aunque ha estado involucrado en numerosos proyectos, pasará a la historia por haber sido el cantante de Led Zeppelin, leyenda del rock duro. Plant actuará el 26 de septiembre en el Palacio de Congresos.

En 1968 decidió secundar al reputado guitarrista de estudio Jimmy Page para montar una banda que completaron el bajista John Paul Jones y el baterista John Bonham. Hicieron historia, para resumirlo en dos palabras. Publicaron discos extraordinarios y eternos de los que despacharon millones de copias, protagonizaron cientos de altercados en hoteles, volaron en aviones privados y fueron el arquetipo de lo que gracias a ellos y a otros pocos –The Who, por ejemplo- se conoce como Rock and Roll Way of Life.

Led Zeppelin se disolvieron en 1980 tras la muerte de Bonham, aunque dieron un concierto en 2007 con su hijo tras las baquetas y ocasionalmente hay rumores de que regresan. Desde entonces Robert Plant ha llevado una carrera más en segundo plano, con discos cada vez más espaciados –un total de once- y colaboraciones con otros músicos, entre ellos la también vocalista Alison Krauss y su antiguo compinche Page, con el que ha editado dos álbumes.

Leyendas de aquí y de allí

Leyenda también es, aunque cantando en español, Ana Belén. Niña prodigio de la canción y del cine, Pilar Cuesta (74 años la contemplan) triunfó con películas como Zampo y yo cuando aún era menor de edad. Desde entonces ha llovido mucho y le ha dado tiempo a hacer muchas cosas. En el terreno musical, sola y en compañía de su marido, Víctor Manuel.

Se ha movido siempre en el terreno de lo melódico, con incursiones en campos como la canción protesta o la bossa nova. Poseedora de una voz privilegiada y de una personalidad magnética, ha publicado 22 álbumes y es una estrella indiscutible no sólo en España sino en toda Hispanoamérica. Estará el 26 de septiembre en el Palacio de Congresos.

Robert Plant y Ana Belén son sin duda las estrellas de esta edición, pero no hay que olvidarse de otros invitados: Michel Camilo y Tomatito, dos pesos pesados en lo suyo, llevarán el flamenco al Palacio de Congresos el 18 de julio. El piano del primero y la guitarra del segundo, que en su día acompañó a Camarón, pueden hacer que salten chispas.

Iván Ferreiro, que empezó a principios de los noventa con el grupo coruñés Los Piratas y a estas alturas es uno de los artistas más admirados del pop español –con la etiqueta 'indie' como sufijo, aunque no se corresponda con ningún estilo musical- se dejará caer el 5 de septiembre por el Teatro CajaGranada. Sus fans se saben de memoria un repertorio en el que no faltan los temas complejos, sin estribillos claros, de un artista que sigue sabiendo conjugar el verbo evolucionar.

Delicadeza escocesa y un artista sin confirmar

Travis, banda escocesa liderada por Fran Healy, surgieron en la década de los noventa y, si bien en sus dos primeros discos se aprecia una tendencia hacia el rock contundente, posteriormente viraron hacia un pop bucólico, delicado y fácil de digerir, sobre todo desde una butaca. El 24 de julio tocan en el Palacio de Congresos.

Morgan, formación madrileña con cinco discos publicados, que se mueve en el terreno del pop pero aportando a veces briznas de folk y hasta de funk, tocarán el 6 de septiembre en el Teatro CajaGranada. The Cat Empire, australianos de raíces negras (al menos musicales) lo harán el 19 de septiembre en la Industrial Copera, que no está en Granada sino en el pueblo vecino de La Zubia. Y Antonio Orozco, rostro que a estas alturas es casi más conocido por programas de televisión que por su pop con lejanos aires aflamencados, que remiten a El último de la fila, se pasa el 26 de septiembre por el Palacio de Congresos.

Ah, eso no es todo. Empieza a ser tendencia que los festivales se guarden un as en la manga, un nombre que no revelan en el cartel que se presentan pero que sí anuncian como sorpresa de última hora. El 1001 Músicas CaixaBank de este 2025 no es una excepción a la regla y habrá por tanto un artista más, aunque falta por confirmar quién es y cuándo actuará.