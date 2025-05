El Rey, Hermano Perpetuo de la Cofradía de las Angustias con el aliento de los granadinos

La Hermandad de la Virgen de las Angustias es una auténtica institución en Granada. La imagen de la patrona de la ciudad y la provincia es objeto de verdadera veneración, algo que se demuestra cada 15 de septiembre en la tradicional ofrenda floral y, sobre todo, en la procesión que se hace el último domingo de septiembre, que en el año 2024 congregó a 150.000 personas.

Valga todo lo anterior para decir que la visita que ha girado este viernes 30 de mayo el Rey Felipe VI a la basílica donde se guarda su imagen no ha tenido nada de protocolaria ni de simbólica, sino que ha sido un acto lleno de significado. El monarca ha recibido el título de Hermano Perpetuo y ha seguido así la estela de otros reyes que obtuvieron esa misma consideración desde el siglo XVIII.

Es más, se podría decir que la vinculación de la Hermandad de las Angustias con la realeza viene desde principios del XVI. En 1501, la reina Isabel I de Castilla donó una pintura realizada por su pintor de cámara, Francisco Chacón, que es el germen de la devoción por la virgen.

En ese mismo siglo, en 1567, Felipe II concedió una Cédula Real por la que donaba los terrenos donde hoy se erige la basílica, y dos años más tarde, el infante Don Juan de Austria pidió pertenecer a la Hermandad, que desde 1747 ostenta el título de Real. Fernando VI fue el primer Hermano Mayor Perpetuo y los que han ocupado después su lugar han seguido su ejemplo.

Ahora le ha tocado el turno a Felipe VI, que ha sido recibido en la entrada del templo por más de doscientos granadinos. Los más madrugadores llevaban allí desde las nueve de la mañana y no sólo había gente en la calle, sino también en los balcones cercanos. Esporádicamente se escuchaba un «¡Viva el Rey!» que daba muestra del genuino interés por verlo en persona.

El monarca, seguido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, entrando al templo efe

A las 10.37 de la mañana ha llegado el monarca, al que han recibido el subdelegado del Gobierno en Granada, Pedro Fernández; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la consejera de Fomento del organismo autonómico, Rocío Díaz; la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo; y el teniente general del Madoc, José Manuel de la Esperanza. No hacía mucho desde la última vez que se vieron todos ellos, porque Felipe VI visitó Granada el pasado 3 de abril.

En la puerta le esperaba el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, pero antes de ese encuentro el Rey optó por saludar personalmente a muchos de los congregados, que no ocultaron su satisfacción. Por supuesto, las cámaras de los teléfonos móviles echaron humo de tanto funcionar. Poco antes, cuando Felipe VI no había llegado aún, también hizo lo propio Juanma Moreno, aclamado por no pocos asistentes al grito de «¡Presidente, presidente!».

Dentro del templo, entre el arzobispo Gil Tamayo y el hermano mayor de la cofradía, Antonio Gómez Marín casa real

El Rey y el resto de las autoridades han entrado en la basílica, vacía para la ocasión, mientras se escuchaba un órgano tocar el himno de España. El homenajeado ha mostrado gran interés por la talla, datada en el siglo XVIII y atribuida a Agustín Vera Moreno, en la que la Virgen sostiene en su regazo a su hijo. Después, en el camarín, el hermano mayor de la cofradía, Antonio Gómez Martín, le ha presentado a los principales dirigentes de la misma y, tras firmar en el libro de honor, le ha hecho entrega de la medalla que le acredita como Hermano Perpetuo.

Acto en San Jerónimo

A la salida, de nuevo aplausos, vítores y aplausos, pero el Rey no se quedó esta vez a saludar porque tenía dos actos pendientes: el primero de ellos, en el Real Monasterio de San Jerónimo, donde ha acudido a la reunión anual de las cinco reales maestranzas de caballería y a la entrega de la vigésimoquinta edición del premio Hernán Pérez del Pulgar. Es un galardón a la investigación instituido por la Real Maestranza de Caballería de Granada, dirigido a todos los miembros del Ejército de Tierra y Cuerpos Comunes.

De gran relevancia dentro del Ejército de Tierra, se constituyó en el año 1999, dos años después de la creación de su Mando de Adestramiento y Doctrina, con sede en Granada, y tuvo su primera convocatoria el año 2000. Conmemora y recuerda al ilustre soldado Hernán Pérez del Pulgar, héroe de la Guerra de Granada y cronista, que falleció en agosto de 1531.

La Real Maestranza de Caballería de Granada es una corporación nobiliaria entre cuyos fines principales se encuentran el servicio a la Corona, así como los culturales, sociales y benéficos, apuntan desde la web de la Casa Real. Está integrada por parte de los linajes más ilustres de España, siendo los caballeros maestrantes residentes o no en la ciudad de Granada los que le dan sentido a la institución.

El hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería es el Rey, que está representado por el teniente de hermano mayor, Ramón Uribe y Contreras. Se fundó el 12 de enero del año 1686 por la nobleza local, con acuerdo del cabildo de dicha ciudad. Estas organizaciones surgieron en Andalucía a finales del siglo XVI.

Fue la primera de todas ellas la Real Maestranza de Caballería de Ronda (Málaga), establecida en 1573, seguida de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, creada en 1670. La Real Maestranza de Caballería de Granada fue creada en 1686 a imitación de la sevillana. Once años más tarde se formó la de Valencia. Muy posteriormente nació la de Zaragoza, nacida en 1819.

Última parada, Santa Paula

Su agenda en Granada ha finalizado en el Hotel Santa Paula, donde ha recibido en audiencia a una delegación de empresarios iberoamericanos que participará en el VIII Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), que se desarrollará en Sevilla entre el 2 y el 4 de junio.

La delegación está integrada por presidentes de compañías de once países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Por parte de España participan Isidoro Alanís, presidente de Global Exchange; Manuel Contreras, presidente del Grupo Azvi; Gonzalo Oliver, presidente Enhol; Juan Pérez Gálvez, director general de San Telmo Business School; o Carlos Stiliaopoulos, presidente de Beka Finance, entre otros.

La audiencia se produce días antes del arranque del Congreso del Ceapi, que se celebra alternamente en países iberoamericanos y España y que por primera vez tiene lugar en nuestro país. La anterior edición tuvo como marco la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. El congreso, bajo el lema 'Conectamos continentes, construimos oportunidades', reúne a más de 500 presidentes de compañías y líderes institucionales de una veintena de países iberoamericanos y contará con las intervenciones de 75 destacados ponentes del mundo de la empresa, la política, además de diversos sectores industriales y productivos.