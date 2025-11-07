El pueblo granadino de Orce se vuelca para recibir este sábado a su paisana más ilustre, María Pérez

María Pérez vuelve a casa y sus vecinos del pequeño municipio granadino de Orce van a recibirla a lo grande. Es lo que se merece la paisana que les ha dado más alegrías; a ellas y a España entera, porque es la ... atleta más laureada del país. Sus últimos éxitos fueron las dos medallas de oro en el Campeonato del Mundo de 2025, en Tokio, que se suman a los dos metales, del mismo color, de las Olimpiadas de París y de una lista que es tan larga como brillante.

El recibimiento este sábado 8 de noviembre, a las siete de la tarde, en la Casa de la Cultura. El último homenaje que se le tributó en el pueblo fue el 14 de agosto de 2024, cuando llegó con sus medallas parisinas colgadas al cuello y a bordo de un descapotable de época. No es plan de repetir la jugada. «Se está empezando a meter un poco el frío y hemos preferido hacerlo en la Casa de Cultura», precisa el alcalde de Orce, José Ramón Martínez Olivares, orgulloso anfitrión del acto.

María Pérez es Hija Predilecta de Orce, el colegio donde estudió lleva su nombre y pronto tendrá una estatua muy cerca de la casa en la que nació. Le mostrarán una proyección en 3D para que vea cómo va a quedar la escultura, obra el artista José Moreno. Será uno de los puntos más interesantes de una velada que incluirá un picoteo y música a cargo de un DJ.

«Recibamos a nuestra campeona, celebremos con María sus triunfos», reza el cartel anunciador de un acto en el que, de una u otra manera, se han involucrado todos los vecinos. Allí estarán los familiares de María, incluyendo a su mayor fan, su abuela, la incombustible María, con la que la atleta creció. El reencuentro del año pasado fue memorable y el de ahora seguro que es igual de emocionante.

La idea, agrega el alcalde, es que los vecinos participen activamente, que hablen con la homenajeada y le digan lo que les parezca. También, para que María Pérez sepa que el Ayuntamiento de Orce lidera la petición de que le den el premio Príncipe de Asturias, porque entiende que se lo ha ganado más que a pulso. Es una candidatura en la que también se han involucrado el consistorio de Granada, que al ser la capital puede tener mucho peso, y de Guadix, donde la atleta se ha entrenado desde que comenzó.