El pueblo granadino de Orce se vuelca para recibir este sábado a su paisana más ilustre, María Pérez

La atleta llevará las dos medallas de oro ganadas en el Mundial de Tokio y verá el adelanto de la escultura que van a construir en su honor cerca de la casa donde nació

El pueblo granadino de Orce, donde nació la atleta olímpica María Pérez, reactiva su campaña para que le den el Princesa de Asturias

María Pérez muestra sus medallas a un niño en el recibimiento que le tributó Orce en agosto de 2024
María Pérez muestra sus medallas a un niño en el recibimiento que le tributó Orce en agosto de 2024 g. ortega
Guillermo Ortega

Granada

María Pérez vuelve a casa y sus vecinos del pequeño municipio granadino de Orce van a recibirla a lo grande. Es lo que se merece la paisana que les ha dado más alegrías; a ellas y a España entera, porque es la ... atleta más laureada del país. Sus últimos éxitos fueron las dos medallas de oro en el Campeonato del Mundo de 2025, en Tokio, que se suman a los dos metales, del mismo color, de las Olimpiadas de París y de una lista que es tan larga como brillante.

