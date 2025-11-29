Suscríbete a
Prisión para catorce miembros de una red que introducía inmigrantes clandestinos en la costa de Granada

La Audiencia los condena por delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Fachada de la Audiencia de Granada
Fachada de la Audiencia de Granada

S.A.

La Audiencia de Granada ha condenado a prisión a 14 miembros de una red que introdujo, entre 2019 y 2020, a numerosos inmigrantes de origen marroquí en España de forma clandestina. Los 'simpapeles' lograban pasar la frontera mostrando permisos de residencia legales vendidos por ... otros compatriotas con los que guardaban cierto parecido físico.

