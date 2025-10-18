Suscríbete a
El primer premio de la Lotería Nacional deja 600.000 euros en Baza

Se trata del número 70.504 de este sábado 18 de octubre

El primer premio de la Lotería Nacional reparte suerte en la provincia de Sevilla

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 18 de octubre, dotado de 600.000 euros al número, ha recaído en el 70.504, y ha tocado, entre otras localidades, en el municipio granadino de Baza.

Según la información ... de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en el Administración número 5 de la citada localidad, sita en Plaza de las Eras, 16.

