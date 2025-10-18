El primer premio de la Lotería Nacional deja 600.000 euros en Baza

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 18 de octubre, dotado de 600.000 euros al número, ha recaído en el 70.504, y ha tocado, entre otras localidades, en el municipio granadino de Baza.

Según la información ... de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en el Administración número 5 de la citada localidad, sita en Plaza de las Eras, 16.

El resto de primeros premios de este sorteo han llevado la suerte a localidades como Coslada (Madrid), la capital madrileña, Salamanca y El Cantillo (Santa Cruz de Tenerife). Los reintegros han correspondido a los números 4, 7 y 5.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión