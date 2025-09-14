El PP lamenta la «parálisis» del PSOE ante una nueva jornada de caos ferroviario «La verdad es que ya hemos perdido la cuenta de las cancelaciones, de los retrasos y de las incidencias que tiene el tren entre Granada y Madrid»

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha criticado la «nueva jornada de retrasos» vivida este fin de semana de hasta dos horas en los trenes con destino Madrid y ha reprochado al PSOE de Granada su «parálisis» y «silencio cómplice» ante una situación que «ha pasado de un contratiempo a una sinrazón». Así, ha preguntado «si en el PSOE de Granada hay alguien que no se resigne y defienda esta tierra».

Saavedra ha recordado que los granadinos llevan meses encadenando cancelaciones e incidencias en un servicio ferroviario «absolutamente escandaloso» y ha lamentado la «falta de reacción de los responsables socialistas en la provincia».

«La verdad es que ya hemos perdido la cuenta de las cancelaciones, de los retrasos y de las incidencias que tiene el servicio ferroviario entre Granada y Madrid y son semanas y meses los que llevamos soportando un caos que ningún ciudadano merece«, ha afirmado.

En este sentido, Saavedra ha añadido que «no se sabe de qué sirve tener un delegado del Gobierno en Andalucía que sea granadino, como es Pedro Fernández, si no es capaz de defender los intereses de esta tierra«. »Nos preguntamos si no hay nadie en el PSOE capaz de hacerlo mejor, porque hacerlo peor es imposible«, ha añadido.

Además, Saavedra ha instado al PSOE de Granada a «asumir responsabilidades» y «dar un paso al lado si no es capaz de reaccionar». «Si no son capaces de defender Granada, que den un paso al lado. Estamos convencidos de que incluso dentro del PSOE hay gente a la que le duele esta provincia y que no se resigna, alguien que pueda ponerse al frente y buscar soluciones», ha afirmado.

Finalmente, ha exigido al Gobierno y a sus representantes en Andalucía y Granada que «actúen de inmediato», porque «es hora de que alguien se ponga al frente y solucione de una vez por todas este caos ferroviario al que nos tiene sometidos el PSOE en la provincia de Granada».