El PP alerta de que un nuevo gran apagón es posible y sitúa a Granada como foco de problemas eléctricos

Todo el mundo recuerda el gran apagón que sufrió España el pasado 28 de abril y que dejó al país entero a oscuras, en algunos puntos durante un día entero. Las investigaciones sobre su origen revelaron que la causa principal fue una «sobretensión externa ... que provocó la desconexión de la subestación de Huéneja«, un pequeño municipio de la comarca granadina de Guadix, a 85 kilómetros de la capital.

El pasado martes 14 de octubre hubo otro apagón en Granada, sin duda de menor intensidad y que duró sólo un cuarto de hora, pero que trajo malos recuerdos. Se produjo por un fallo en la subestación de Atarfe, ciudad casi contigua a Granada, y provocó la interrupción del suministro eléctrico en la capital y en algunas zonas del Área Metropolitana.

Hoy, el Partido Popular de Granada ha advertido que existe un riesgo «real y grave» de que haya un nuevo gran apagón y ha exigido al Gobierno central que «dé la cara», explique qué ocurrió entonces, por qué se señaló a Granada como origen del colapso y qué ha hecho hasta ahora para evitar que algo así vuelva a repetirse«.

Su secretario general en la provincia, Jorge Saavedra, ha recordado que aquel suceso «costó vidas humanas y 800 millones de euros a nuestra economía». De eso han pasado ya seis meses «y nadie asume responsabilidades». Una situación que ahora es «más preocupante» tras conocerse que Red Eléctrica ha advertido recientemente de que se están produciendo «variaciones bruscas de tensión que pueden desestabilizar el sistema y provocar nuevos cortes de suministro».

Ha acusado al delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE en Granada, Pedro Fernández, de permanecer «callado ante las insinuaciones sobre la responsabilidad de Granada en el apagón» y le ha exigido que «abandone su pleitesía a Pedro Sánchez y defienda por una vez a Granada con respuestas, inversiones y un plan de infraestructuras para que nuestra provincia no vuelva a sufrir un apagón«.

«Desde el PP defendemos un modelo energético basado en la seguridad de suministro, una política medioambiental sensata y costes asequibles para empresas y familias», ha detallado Saavedra. «Con Sánchez, el sistema es más vulnerable que nunca y todos pagamos las consecuencias«, ha concluido.