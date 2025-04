Policías locales de Granada avisan: si les obligan a trabajar durante la Semana Santa «habrá problemas»

Policías locales de Granada auguran «graves problemas» durante la Semana Santa si el ayuntamiento les «obliga por decreto» a trabajar durante sus días de descanso. Esa intención, que califican como «cacicada total», ha generado «un conflicto laboral importante» que tendrá «consecuencias». No han mencionado la palabra huelga, porque no tienen derecho a ella, pero sí han dejado claro que no trabajarán fuera de su horario.

El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (Sipan), que agrupa a más de cien agentes en Granada, asegura que va en serio y ha enviado un escrito a la Federación de Cofradías y Hermandades de Granada alertando de la situación, que achaca a la «falta absoluta de diálogo» por parte del consistorio, que quiere «imponer» esas horas extras.

El problema, han apuntado desde el Sipan, se remonta al año pasado, cuando los agentes ya fueron «obligados» a trabajar a cambio de un complemento salarial y de ciertas mejoras en el convenio colectivo, ofertas «que se han incumplido por completo». Este año, el ayuntamiento, aseguran, quiere «obligar por decreto» a que trabajen policías que esos días están de descanso.

«Le recordamos al ayuntamiento que el decreto es una figura controvertida que ya se ha tumbado en los juzgados más de una vez. En 2016, de hecho, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada anuló un decreto que imponía servicios extraordinarios y condenó al ayuntamiento en costas», han enfatizado desde el sindicato.

El escrito a las cofradías pretende «mostrarles la verdadera situación, que el ayuntamiento les está ocultando. Les transmiten que no hay ningún problema, cuando lo cierto es que el incumplimiento de lo que acordaron en su día, unido a una serie de decisiones erróneas por parte de los mandos policiales, algunos investigados, ha generado una tormenta perfecta», han añadido, en referencia, esto último, a los registros que se realizaron en febrero en la Jefatura de la Policía Local y la posterior dimisión del hasta entonces jefe, José Manuel Jiménez Avilés.

El Sipan también se ha dirigido por escrito a la concejal de Seguridad, Ana Agudo, en términos muy críticos. Emplazan a la edil «al diálogo y al entendimiento», pero también la acusan de ser «más problema que solución» y avisan de que, si «obliga» a trabajar a los policías, ya tienen «mecanismos previstos».