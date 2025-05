La Policía interviene para permitir que Macarena Olona pronuncie su conferencia en la Universidad de Granada

Más de un millar de personas a las puertas de la Facultad de Derecho de Granada han provocado altercados a la entrada de la exdiputada de Vox, Macarena Olona, quien tenía previsto dar una conferencia en este centro educativo. La cita estaba marcada en rojo por los 17 sindicatos estudiantiles que se habían propuesto reventar el acto, que se ha celebrado, aún así, desde las ocho de la tarde.

Antes de la llegada de la ex portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, y con otros lemas coreados por los seguidores de sindicatos de estudiantes y organizaciones de izquierdas convocantes, como 'fuera Olona de la universidad', sus partidarios han respondido con gritos de 'no al fascismo' y 'no al comunismo' a las puertas del Paraninfo, dentro de Derecho.

La conferencia, con el título 'La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: la inconstitucionalidad de los estados de alarma', estaba convocada por el Foro para la Concordia Civil.

Olona ha tenido que entrar escoltada por varios polícías. Una cadena humana de estudiantes se puso frente a la puerta para que no pudiera entrar, pero la carga policial ha posibilitado que la exlíder de Vox entrara.

La Policía, conteniendo a alguno de los manifestantes A. l. Juárez

El ambiente, a las puertas, se ha tensionado en varios momentos, con cruces de insultos, empujones y cánticos por una y otra parte. «Aquí están los antifascistas» frente a los que gritaban «libertad».

La Policía ha conseguido calmar la situación, pasados alrededor de 20 minutos desde la entrada de Olona y ha despejado la zona progresivamente sin mayores altercados.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha condenado la violencia, apoyando a Macarena Olona porque, según ha defendido, la universidad «debe ser un espacio de diálogo, debate y respeto». «Es intolerable que haya quien se crea con el derecho de decidir quién puede hablar en una universidad y quién no», ha escrito en Twitter.