Playas cerradas al baño en Granada: un problema del que todos se desentienden

En lo que va de verano, una playa de Granada, la de Carchuna-Calahonda ha sido cerrada al baño en dos ocasiones. En otra, en Salobreña, se recomendó no hacerlo, justo en un punto en el que hace dos años se hizo ... la misma advertencia. En todos los casos se han detectado «alteraciones de la concentración de parámetros microbiológicos». Dicho de otra forma: una cantidad de bacterias fecales superior a la permitida.

Ahora, la situación es de normalidad después de que este lunes, 11 de agosto, se dieran a conocer nuevos informes más positivos en Salobreña. En el tramo entre El Peñón y La Guardia, de 250 metros, ya no se advertían los problemas antes detectados; los mismos que llevaron previamente a la Consejería de Salud a alertar por dos veces –entre el 10 y el 13 de julio y el 24 de ese mismo mes- de que no era una buena idea bañarse en un tramo de un kilómetro en el litoral de Carchuna.

En 16 de los 20 municipios costeros de Granada, la gestión de la calidad de las aguas la lleva la Empresa de Aguas y Servicios, una empresa privada que actúa por concesión. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha afirmado a ABC que ese operador «ha elaborado informes que constatan que todo funciona correctamente en las depuradoras, que no se detectan anomalías. Ahora, serán los ayuntamientos en los que están esas playas los que tendrán que investigar».

En la costa funcionan siete depuradoras, situadas en Albondón, Albuñol, Castell de Ferro, Carchuna-Calahonda, Motril-Salobreña, Almuñécar y La Heradura. Está en construcción una octava, en La Mamola, de la que se beneficiarán los municipios de Polopos, Rubite y Sorvilán. Además, hay estaciones de tratamiento de agua potable en Motril, Molvízar, La Contraviesa y Castell de Ferro. Todo parece funcionar bien, y eso no sólo lo afirma la Mancomunidad, sino también la Junta, que elaboró un exhaustivo control de los niveles de calidad de las aguas andaluzas en la primera quincena de julio.

Entre los 382 puntos de muestreo a lo largo y ancho del litoral andaluz, cuarenta correspondieron a la provincia de Granada y sólo se encontró un punto conflictivo: el de Carchuna. Fue el primer problema detectado; después se repitió en ese mismo municipio y más tarde, ya en agosto, en la mencionada playa Salobreña, que en el verano de 2023 tuvo una enorme mancha que hizo a las autoridades sanitarias desaconsejar su uso.

El peligro de romper el «escaparate turístico»

Ahora que en Salobreña vuelve todo a la normalidad, después del segundo episodio de contaminación, su alcalde, Javier Ortega, ha cargado contra el resto de las administraciones y ha amagado con «acciones judiciales». Ha asegurado que la depuración no es responsabilidad local, cosa que es cierta, pero, sin serlo, en 2023 el ayuntamiento creó la Mesa del Agua. Y elogió entonces a la administración andaluza: «Ayuntamiento y Junta estamos vigilantes para que las aguas de nuestro litoral estén en las mejores condiciones», afirmó.

Eso de echarse la pelota entre las administraciones cuando surge un problema no es nada nuevo. En el caso de las playas granadinas, parece obvio que hay al menos un motivo detrás: la Costa Tropical tiene una población de 127.623 habitantes, según el censo de 2022, pero en verano llegan los turistas y se incrementa notablemente. En el caso de Almuñécar, pasa de los 27.000 a más de cien mil.

Teniendo en cuenta que las playas son «el escaparate», como las define Rafael Caballero, tiene lógica que nadie quiera asumir responsabilidades. Aunque el presidente de la Mancomunidad rompe una lanza en favor de la Consejería de Salud, que fue la que desaconsejó el baño en todas las ocasiones.

«Aunque este tipo de situaciones dan una imagen negativa y nos perjudican, está claro que la salud y la seguridad son lo primero. Si se decretó la recomendación de no bañarse, que no la prohibición del baño, fue porque era necesario. Ese tipo de medidas no son del gusto de nadie, pero si deben tomarse, se toman», ha explicado.

Caballero también se ha pronunciado sobre la controversia política. No hay que perder de vista que preside una institución gobernada por el PP, mientras que en Salobreña gobierna el PSOE. Ha recordado que, el pasado mes de abril, la Mancomunidad «intensificó la inspección de imbornales y alcantarillas» en Salobreña «para que estuvieran completamente liberadas las redes pluviales de saneamiento en previsión de la temporada veraniega. Se reforzaron los controles periódicos de las instalaciones al objeto de evitar disfunciones». No lo agrega, pero esas «disfunciones» se han producido.