Playas cerradas al baño en Granada: un problema del que todos se desentienden

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical asegura que las incidencias en Carchuna y Salobreña no se han debido a fallos en las depuradoras

El alcalde de Salobreña culpa a las administraciones y amenaza con «acciones judiciales» dos años después de «alabar» la vigilancia de la Junta

Se levanta la prohibición de baño en la playa de Carchuna de Granada tras recuperar la calidad de las aguas

Un cartel alerta de que no es recomendable bañarse en una playa de Salobreña
Un cartel alerta de que no es recomendable bañarse en una playa de Salobreña ideal
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

En lo que va de verano, una playa de Granada, la de Carchuna-Calahonda ha sido cerrada al baño en dos ocasiones. En otra, en Salobreña, se recomendó no hacerlo, justo en un punto en el que hace dos años se hizo ... la misma advertencia. En todos los casos se han detectado «alteraciones de la concentración de parámetros microbiológicos». Dicho de otra forma: una cantidad de bacterias fecales superior a la permitida.

