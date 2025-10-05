Suscríbete a
Piden nueve años de prisión por de intentar matar a tiros a un hombre en Íllora

Le disparó con su pistola y le impactó en el tórax

Mata a un hombre en un pequeño pueblo de Granada y se atrinchera en su casa con la mujer del asesinado

La Guardia Civil ante el juzgado de primera instancia de Loja efe

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido nueve años de prisión y 540 euros de multa para un acusado de haber intentado matar en mayo de 2022 a un hombre en Íllora, en el Poniente granadino, con dos disparos efectuados con una pistola para ... la que no habría tenido licencia de uso, los cuales impactaron en el tórax y rozaron la cabeza de la víctima, con la que al parecer había discutido previamente.

