Piden nueve años de prisión por de intentar matar a tiros a un hombre en Íllora

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido nueve años de prisión y 540 euros de multa para un acusado de haber intentado matar en mayo de 2022 a un hombre en Íllora, en el Poniente granadino, con dos disparos efectuados con una pistola para ... la que no habría tenido licencia de uso, los cuales impactaron en el tórax y rozaron la cabeza de la víctima, con la que al parecer había discutido previamente.

El procesado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, según hace constar la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, y que también pide 540 euros de multa para su hijo, que con él, habría pateado después a la víctima.

El acusado principal lo está por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa, otro de tenencia ilícita de armas, y otro de maltrato, el mismo este último por el que está procesado también su hijo. Ninguno tenía antecedentes penales cuando ocurrieron los hechos, el 2 de mayo de 2022.

Fue el 2 de mayo de 2022, sobre las 17,00 horas, cuando supuestamente el acusado principal vio sentado en el escalón de un portal a quien luego habría de agredir, «se dirigió hacia él y comenzó una discusión entre ambos».

Después, se habría marchado del lugar «para volver seguidamente portando una pistola, con la que apuntó» al otro, quien «se hallaba aún sentado en el escalón, ante lo cual éste consiguió ponerse en pie y trató de arrebatarle» el arma. Entonces, «con intención de acabar con la vida» de éste, supuestamente «efectuó dos disparos que alcanzaron» al mismo «impactando uno de ellos en el tórax» mientras el otro al parecer «le rozó la cabeza».

Al oír las voces es cuando el hijo del procesado principal se habría personado en el lugar de los hechos «y entre ambos agredieron, dándole patadas y puñetazos» a quien había sido disparado anteriormente, «sin que le produjeran lesión alguna, hasta que pudo huir».

«Las lesiones a nivel de tórax son lesiones graves, con riesgo vital, al afectar a vasos sanguíneos que provocaron hemorragia con ocupación de la cavidad, habiendo sido precisa asistencia médica-quirúrgica urgente», especifica el fiscal. La pistola no fue hallada. Está previsto que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada juzgue los hechos.