El Picasso desaparecido durante el traslado a Granada podría haber estado todo el tiempo en Madrid

La Policía Nacional ha localizado en Madrid un cuadro embalado que podría ser 'Naturaleza muerta con guitarra', la obra de Pablo Picasso extraviada a principios de octubre durante su traslado a Granada para una exposición.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press ... de que la confirmación definitiva no se tendrá hasta que los agentes de la Policía Científica desembalen la pieza y verifiquen si se trata efectivamente del original del pintor malagueño, algo que está previsto para este viernes.

Por el momento no hay detenidos, aunque las primeras pesquisas apuntan a que el lienzo se perdió en Madrid y nunca llegó a salir hacia Granada, pese a que la empresa privada encargada de su custodia debía transportarlo junto a otras 56 obras para la muestra 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' en el Centro Cultural CajaGranada. La desaparición del cuadro, valorado en unos 600.000 euros y perteneciente a una colección particular, llevó a la Policía a introducir sus datos en la base internacional de obras de arte sustraídas. La investigación, en la que colaboran el Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada y la Brigada de Patrimonio Histórico, ha permitido reconstruir el recorrido de la obra: el Picasso permaneció almacenado en unas dependencias madrileñas hasta el 25 de septiembre, antes de que la empresa de transporte iniciara el trayecto hacia Granada, donde se detectó su ausencia el pasado 6 de octubre. De confirmarse su autenticidad, el hallazgo pondría fin a casi un mes de incertidumbre sobre el paradero de una de las piezas más valiosas de la exposición.

