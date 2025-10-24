Suscríbete a
El Picasso desaparecido durante el traslado a Granada podría haber estado todo el tiempo en Madrid

La Policía localiza un cuadro embalado que podría ser 'Naturaleza muerta con guitarra', extraviado cuando iba a formar parte de una exposición en Granada

La misteriosa desaparición de un cuadro de Picasso en un viaje de Madrid a Granada con una parada «sospechosa»

Imagen de la exposición, pero sin el cuadro de Picasso ideal

S.I.

La Policía Nacional ha localizado en Madrid un cuadro embalado que podría ser 'Naturaleza muerta con guitarra', la obra de Pablo Picasso extraviada a principios de octubre durante su traslado a Granada para una exposición.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press ... de que la confirmación definitiva no se tendrá hasta que los agentes de la Policía Científica desembalen la pieza y verifiquen si se trata efectivamente del original del pintor malagueño, algo que está previsto para este viernes.

