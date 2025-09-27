Suscríbete a
El pequeño pueblo de Granada que está lleno de historias, algunas muy 'reales'

Obéilar, una pedanía de Íllora de casi 500 habitantes, nutrió de madera a la Armada Invencible, logró una estación de tren y recibió varias veces a Alfonso XIII

Conserva bonitas casas señoriales, un palacio del siglo XIX y se une con el vecino municipio de Láchar por un puente diseñado por Gustave Eiffel

El desconocido pueblo de Granada que esconde una de las grandes joyas de Eiffel

El Rey Alfonso XIII llega a la estación de Obéilar en 1908, en una de sus frecuentes visitas a la zona
Guillermo Ortega

Granada

Un pueblo pequeño puede tener detrás una historia muy grande. Obéilar no es ni siquiera un municipio sino una pedanía de Íllora, en la provincia de Granada, donde viven menos de 500 personas. Sin embargo, tuvo una estación de tren propia, ... donde se bajó de vez en cuando el Rey Alfonso XIII y desde la que se agasajó al escritor José Zorrilla. Allí hay tres casas señoriales y un palacio muy considerables y la madera de la zona sirvió para nutrir de cañones a la Armada Invencible. En fin, que tiene de lo que presumir.

