Los okupas vuelven a su casa en Granada y lo amenazan de muerte tras tardar siete años en echarlos

Gaspar Muñoz, que está en el paro y sin recursos económicos, pide ayuda para poner cerraduras en su vivienda, donde montaron un narcopiso

A la izquierda, estado de abandono de la cocina de la casa de Gaspar Muñoz (en la imagen), donde fue arrancado el alicatado. A la derecha, patio de la vivienda en Granada. Abajo, policías en el desalojo del inmueble este mes de octubre
Antonio R. Vega

Con un enfado creciente hacia el Gobierno, al que hace responsable de su pesadilla, y con el miedo metido en el cuerpo. Así pasa sus días Gaspar Muñoz Muñoz. Este desempleado de Granada ha tenido que montar guardia en su propia vivienda, que no ... tiene luz ni agua, para evitar que se la vuelvan a ocupar. Todas las precauciones le parecen pocas ahora que ha recuperado el inmueble propiedad de su madre, de 84 años, en la calle Ceuta, en pleno barrio de la Paz de la capital granadina. Para que eso suceda ha tenido que esperar siete largos años, los que tardó la Justicia en hacer su trabajo.

