La número 2 del PSOE de Granada se va «tras un proceso de reflexión» y el partido niega discrepancias internas

Loli Cañavate, elegida vicesecretaria provincial de la formación en el último congreso, alega que quiere centrarse en Armilla, de donde es alcaldesa

Pedro Fernández, proclamado secretario general del PSOE en Granada

Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla y hasta ahora número 2 del PSOE provincial
G. Ortega

Granada

El PSOE de Granada se queda sin la que hasta ahora ha sido su número dos. Loli Cañavate, elegida vicesecretaria general en el congreso celebrado a finales de marzo y que aupó al liderazo provincial al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro ... Fernández, ha decidido abandonar el puesto. Continuará siendo alcaldesa de Armilla, pueblo contiguo a la capital con más de 25.000 habitantes.

