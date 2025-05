La nueva campaña turística de la Junta invita a «rendirse a Andalucía» porque «no queda otro remedio»

«No tienes otra posibilidad que rendirte ante este pueblo con tanto talento, capaz de emocionar como nadie». El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha resumido así el espíritu de la campaña turística «Surrender to the andalusian crush» («Ríndete al enamoramiento andaluz»), que ha sido presentada en la tarde-noche de este 29 de octubre en el auditorio Manuel de Falla.

El spot publicitario, de algo menos de dos minutos, es la segunda parte de una promoción que arrancó el año pasado y que ha tenido «un éxito y una repercusión a escala mundial», ha significado el presidente, que ha ensalzado la «valentía» de la Consejería de Turismo –en el acto ha estado también su responsable, Arturo Bernal- y la «capacidad creativa» de la agencia Ogilvy, representada en el acto por sus dos directores creativos.

Moreno ha explicado que el objetivo del anuncio está clarísimo. «Representa el flechazo que queremos entre los ciudadanos del mundo y Andalucía, la imposibilidad de rendirse ante su patrimonio histórico, a la fortaleza de este pueblo», ha incidido, para hacer hincapié a renglón seguido en la fortaleza del sector.

Números cantan: 34 millones de visitantes en 2024 y un impacto de 25.000 millones, pero también «una apuesta por la calidad, antes que por la cantidad» que, en su opinión, está funcionando. «Vamos por el camino correcto, el de generar sensaciones diferentes a las de antes, el de innovar», ha subrayado.

El persidente de la Junta, en otro momento de su intervención antonio l. juárez

El protagonista ausente del acto ha sido el músico Hans Zimmer, autor de bandas sonoras tan premiadas como Gladiator o El Rey León y que es el responsable de la partitura que ejerce como hilo conductor del spot. Aunque no ha estado tan ausente: se ha proyectado un vídeo en el que mostraba su agradecimiento.

En 'Surrender to the Andalusian Crush' aparecen personas que quedaron subyugadas por Andalucía, como el director de cine Orson Welles, pero también iconos de la tierra, como Federico García Lorca o Paco de Lucía. El narrador explica en inglés (con subtítulos) que es el sitio donde Julio César lloró y donde Napoleón fue derrotado, una tierra «donde la historia se ha reescrito una y otra vez».

Javier Senovilla y Juan Pedro Moreno, creativos de Ogilvy, también han resaltado el papel de la música en la campaña y el mensaje que transmite, que, han recordado, no fue ideado por ellos sino por la propia Junta en un documento oficial. «Ahí nos dijeron que no querían que el anuncio fuera una secuela del anterior, que se quería contar la misma historia, como pasa en Kill Bill, que tiene dos partes pero es la misma película. No había que hacer otro anuncio distinto porque Andalusian Crush sigue vigente», han incidido.

Bernal, Moreno, la alcaldesa Marifrán Carazo y Rocío Díaz antonio l. juárez

Entienden los creativos que con esta idea tan rompedora se da además un paso para romper moldes, para «desmontar clichés y estereotipos sobre Andalucía», aunque eso no signifique en ningún modo renunciar a sus raíces. De ahí que aparezca su Semana Santa –repite la Banda de Cornetas y Tambores, que trambién estaba en la primera parte- o sus eternos monumentos.

La Orquesta Ciudad de Granada, por lo demás, ha interpretado la partitura de Zimmer y ha cerrado el acto con una pieza de un ilustre granadino de adopción: la suite número 1 de 'El sombrero de tres copas', de Manuel de Falla.