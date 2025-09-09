Los nietos de dos fusilados en Granada durante la Guerra Civil recuperan sus restos

Es una caja y tampoco debe pesar demasiado, pero los que las han recibido han debido tener la sensación, o más bien la certeza, de que, más que cargar con ella, se han quitado un peso de encima. Primero supieron dónde estaban los restos de sus abuelos, de los que llevaban mucho tiempo sin saber nada. Ahora los han recibido, con lo que de alguna manera esos familiares vuelven a estar con ellos.

Ese momento agridulce lo han vivido esta noche en el Parque de la Libertad de la localidad granadina de Viznar las familias de Francisco Ruiz Guiraum y de Fermín Roldán García, maestro e inspector municipal de impuestos que fueron fusilados en el barranco de Víznar y depositados en una fosa común, junto a otros infortunados en los primeros meses de la Guerra Civil española.

Eran republicanos, o al menos defendieron al régimen legalmente establecido cuando estalló la contienda. Francisco Ruiz había nacido en la Alpujarra, en concreto en Cádiar, y fue docente en varios pueblos, el último de ellos en Íllora. Destaca la Universidad de Granada, que ha dirigido los trabajos de exhumación de fosas en la zona, en su juventud era conservador, pero bastó con que acudiera a menudo a la Casa del Pueblo –donde se reunían los simpatizantes del PSOE- para que lo detuvieran.

Estuvo tres días encerrado en la escuela en la que ejerció como maestro y después lo mataron y lo arrojaron a una fosa común con otras cinco víctimas. Tenía 58 años y dejó viuda a su mujer, Virginia Sánchez, que se quedó al cargo de los cinco hijos de la pareja. Aquello ocurrió el 26 de julio de 1936.

Las cajas y fotos de los fusilados han presidido el acto antonio l. juárez

En cuanto a Fermín Roldán, había nacido en Granada el 1 de febrero de 1896 y sí se implicó más en la política. En 1931 estuvo en la ejecutiva del sindicato UGT, un año más tarde presidió la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Granada y en 1934 fue vocal de la Asociación de Funcionarios Municipales.

En 1936, cuando tenía 40 años, fue candidato por el Frente Popular en las elecciones de diputados a cortes del 16 de febrero. También fue masón, en concreto miembro de la Logia Alhambra bajo el nombre 'Trabajo'. El 26 de agosto de ese año, el jefe de la sección municipal de impuestos en la que él trabajaba informó de que llevaba dos días sin aparecer. Después se supo que el 25 de agosto fue fusilado, también en Víznar, junto a otras 17 personas. Dejó viuda y cuatro hijos.

Sus nietos Francisco Javier San Miguel Guiraum y Fermín, Marina y José Luis Roldán González han recibido las placas con los restos identificativos y los informes técnicos de las víctimas. Ha presidido la entrega el secretario de Estado de Memoria Democrátia, Fernando Martínez, en un acto que ha tenido apertura y cierre musical. El cuarteto de cuerda 'Nazarí' ha interpretado obras de Pau Casals y Ennio Morricone.

«Francisco y Fermín, que nunca perdieron la dignidad», ha subrayado Fernando Martínez, que ha alertado de «los peligros de involución y pérdida de libertades en España y resto del mundo por el avance de las extremas derechas. Ellos nos dirían que estemos alerta para que nunca se repitan aquellos hechos y que nadie nunca más se caven fosas para seres humanos«.

Un barranco de triste recuerdo

Más emotiva ha sido la intervención de José Luis, nieto de Fermín Roldán: «No sólo recuperamos sus restos, también su memoria. No sabíamos nada de él, han sido años de silencio«. Francisco Javier San Miguel ha recordado a su madre, ya fallecida, que se lamentó »toda su vida« de no haber podido encontrar a su padre.

Víznar es lamentablemente conocida por sus fusilamientos durante los primeros días de la Guerra Civil. El barranco entre esa localidad y la de Alfacar es uno de los varios lugares en el que los historiadores han señalado que también podría haber sido asesinado Federico García Lorca. Eso no se sabe a ciencia cierta, pero las campañas de excavaciones llevadas a cabo por la Universidad de Granada han localizado ya 28 enterramientos ilegales y han servido para recuperar restos de 161 víctimas.

Eran 126 hombres y 35 mujeres. Las edades son diversas y, aunque abundan los que tenían entre 30 y 50 años, también han sido localizados jóvenes de entre 17 y 23. Los trabajos de exhumación continúan. Ya van cinco campañas desde 2021 y en noviembre se retoman los trabajos en una fosa «que se presume de grandes dimensiones». Está previsto que en 2026 comience la sexta campaña.