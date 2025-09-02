Muere al volcar su vehículo en la A-92 a su paso por el pueblo granadino de Huétor-Tájar

La autovía A-92 ha vuelto a cobrarse una víctima mortal en la provincia de Granada. Un hombre del que no ha sido facilitada aún su edad ha perdido la vida en la madrugada de este martes 2 de septiembre tras volcar el turismo que conducía en el término municipal de Huétor-Tájar, a poco más de cuarenta kilómetros de la capital.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, poco después de la medianoche se recibieron llamadas que informaban del vuelco de un turismo y también informaban de que había una persona atrapada en su interior. El suceso se ha localizado en el kilómetro 200 de la autovía A-92 en sentido Granada.

La sala coordinadora ha activado de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los bomberos de la localidad más cercana,, Loja y al Parque de Maquinaria y Señalización. Los operativos desplazados al lugar han confirmado que el conductor y único ocupante del vehículo, ha fallecido en este siniestro.

No ha habido ningún otro implicado en el accidente, que ha provocado el corte de la autovía y el desvío del tráfico por el área de servicio de la A-92 hasta que el vehículo accidentado sea retirado. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre las circunstaancias del siniestro.