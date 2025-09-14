Suscríbete a
Muere un hombre y una mujer resulta herida en un accidente en la carretera de Iznalloz

Los bomberos rescataron a los dos ocupantes del vehículo que se ha salido de la carretera

Muere un experimentado parapentista de 65 años en la granadina Sierra de Loja

Un equipo médico en un helicóptero del 061
Un equipo médico en un helicóptero del 061 EP

S. A.

Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la A-44 a la altura de la localidad granadina de Iznalloz, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Las primeras llamadas de socorro ... se recibieron sobre las 13.04 horas, alertando de la salida de la vía de un turismo que ha impactado contra unas rocas y ha quedado volcado, a la altura del kilómetro 78+700, sentido Bailén.

