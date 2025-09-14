Muere un hombre y una mujer resulta herida en un accidente en la carretera de Iznalloz

Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la A-44 a la altura de la localidad granadina de Iznalloz, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Las primeras llamadas de socorro ... se recibieron sobre las 13.04 horas, alertando de la salida de la vía de un turismo que ha impactado contra unas rocas y ha quedado volcado, a la altura del kilómetro 78+700, sentido Bailén.

Según indicaban los alertantes, en el interior del vehículo había dos personas atrapadas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero y equipo médico, de los Bomberos de Iznalloz, de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal de mantenimiento de la vía.

Los Bomberos han rescatado del interior del vehículo siniestrado a la copiloto y al piloto, este último fallecido por el impacto. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que el carril derecho de la vía se ha cortado, lo que ha provocado retenciones desde el kilómetro 84,5, en sentido decreciente.