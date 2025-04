Muere un hombre y su mujer es hospitalizada tras el incendio de su casa en Motril

Un hombre ha muerto en el incendio que se ha producido en una vivienda de la localidad granadina de Motril, un suceso en el que una mujer de 71 años, según varias fuentes su esposa, ha resultado herida grave y trasladada a la UCI del hospital Santa Ana.

El servicio de emergencias 112 ha informado de que el suceso se ha producido a las 20.15 horas de este miércoles 23 de abril en un domicilio de dos plantas la calle Jacinto Guerrero. En concreto en la cocina de la vivienda, en la que entonces estaba la pareja.

El protocolo habitual en este tipo de casas se ha activado y al lugar de los hechos se han trasladado agentes de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y emergencias sanitarias. Varios vecinos habían alertado al 112 de que el hombre había quedado atrapado en un patio interior de la casa.

Según las mismas fuentes, la mujer sí ha podido ser salvada, aunque ha sido trasladada en una UCI móvil al centro hospitalario motrileño afectada por inhalación de humo. Sin embargo, el hombre, del que no ha trascendido la edad pero sí que es algo mayor que ella, no ha corrido la misma suerte y los servicios de emergencia sólo han podido confirmar su fallecimiento. Las causas no se conocen con exactitud pero se ha abierto el procedimiento habitual para esclarecerlas.