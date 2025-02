Muere un hombre de 71 años al caer con su coche por un terraplén en un pueblo de Granada

Un hombre de 71 años ha fallecido tras volcar su coche en un olivar en Píñar, un municipio de Granada de poco más de mil habitantes y que dista 43 kilómetros de la capital.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112, pasada la medianoche de este lunes 5 de agosto se recibió la llamada de socorro de un particular que avisaba del hallazgo de un coche volcado en un olivar en una carretera en un paraje conocido como el Barranco del Moralejo.

En el interior del turismo, que había caído por un terraplén, había una persona atrapada, según los testigos del suceso. Por este motivo se movilizó a efectivos de los Bomberos de Iznalloz -la localidad más próxima que cuenta con un retén- así como de la Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una vez en el lugar del accidente, no pudieron más que confirmar el fallecimiento de un hombre de 71 años, no se pudo hacer nada por salvar su vida. Se desconocen por el momento las circunstancias en las que se ha producido el accidente, en el que no hubo más personas involucradas.