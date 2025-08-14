Muere un hombre de 85 años en Granada al chocar la bici que conducía contra una furgoneta
Circulaba por una pista que, aunque tiene nombre de autovía, es en realidad una carretera autonómica desdoblada por la que sí podía ir su vehículo
Un ciclista de 85 años ha muerto este jueves 14 de agosto en Ganada tras colisionar su máquina contra una furgoneta. El hombre ha caído por un terraplén y los servicios sanitarios no han podido salvarle la vida. El accidente se ha producido en el kilómetro 5 de la A-92 G, que une la capital con Santa Fe.
La Guardia Civil ha aclarado que, pese a su nomenclatura, no se trata de una autovía sino de una carretera autonómica desdoblada, por lo que las bicicletas sí que pueden circular por ella, al contrario de lo que sucede con las autovías. El hombre, en consecuencia, no estaba transitando por un terreno vedado para ese tipo de vehículos.
Según ha informado el servicio de emergencias 112, el suceso ha tenido lugar pasadas las ocho y media de la mañana. A esa hora, varios testigos han llamado para indicar que se había producido una colisión entre una furgoneta y una bicicleta. Añadieron que el ciclista había caído por un talud y se encontraba mal herido.
En aplicación del protocolo habitual en estos casos, la sala del 112 ha informado de inmediato a agentes de la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los Bomberos de Granada y a Parque de Maquinaria. Sin embargo, su presencia sólo ha servido para ratificar que el hombre había fallecido.
