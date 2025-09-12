Muere un hombre de 84 años al caer con su coche a un barranco en un pueblo de Granada

Al lugar de los hechos han acudido bomberos de Iznalloz, pero no han tenido que intervenir

Un hombre de 84 años ha perdido la vida este viernes 12 de septiembre al salirse de la vía su vehículo y caer por un barranco en Guadahortuna, una localidad de la comarca de los Montes Orientales, de algo menos de dos mil habitantes y a 65 kilómetros de la capital.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, el accidente se ha registrado minutos antes del mediodía en la carretera provincial GR-5100, que une Montejícar con Dehesas de Guadix, concretamente en el kilómetro 12. Varios testigos han llamado para comunicar que un coche se salió de la vía y cayó por un barranco, quedando atrapado en su interior un varón de avanzada edad.

Rápidamente se ha dado la alerta y se ha activado a los bomberos de Iznalloz, aunque finalmente no han tenido que intervenir ya que la persona estaba completamente liberada, así como a la Guardia Civil de Tráfico, y al equipo médico de Guadahortuna. A su llegada, los especialistas no han podido más que certificar el fallecimiento del conductor. No ha habido más implicados.