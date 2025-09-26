Muere al caer por un terraplén mientras huía de la Guardia Civil tras robar en una gasolinera de Granada

Ya había robado en varias gasolineras y estaciones de servicio, y su último atraco le ha costado la vida, aunque no directamente. Un hombre ha muerto tras caer por un terraplén de unos ocho metros mientras escapaba de agentes de la Guardia Civil, que le ... perseguían tras cometer un robo en una gasolinera en el municipio granadino de Jun.

Según han detallado los hechos han ocurrido bien entrada la madrugada de este jueves 25 de septiembre, entre las tres y media y las cuatro. La Guardia Civil fue informada de que el individuo, con antecedentes por esos mismos hechos, había entrado en una estación de servicio de la autovía A-92, y una patrulla salió en su búsqueda.

Comenzó entonces una persecución en coche que no duró demasiado tiempo. En el kilómetro 248 de la citada autovía, en el término municipal de Alfacar, el hombre se bajó del vehículo y decidió seguir a pie, o más bien corriendo, pensando que así tendría más posibilidades de burlar el cerco policial.

Sin embargo, la jugada no le salió bien. Era de noche, apenas se veía nada y es una zona donde abundan los barrancos. Cayó por uno de ellos, no demasiado alto pero que resultó mortal de necesidad. Los servicios de emergencia y la Guardia Civil sólo pudieron certificar la muerte del hombre, de quien por el momento no ha trascendido cuántos años tenía. Fuentes de la Guardia Civil señalan que era «de mediana edad».