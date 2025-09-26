Suscríbete a
Muere al caer por un terraplén mientras huía de la Guardia Civil tras robar en una gasolinera de Granada

Todo ocurrió de madrugada, cuando el hombre bajó del coche al que perseguían los agentes para seguir a pie y no se percató de la proximidad del barranco

Había robado poco antes en una gasolinera, una actividad a la que se dedicaba de forma habitual y por la que tenía antecedentes policiales

Muere un hombre de 84 años al caer con su coche a un barranco en un pueblo de Granada

El hombre huía de un coche de la Guardia Civil tras robar en una gasolinera
G. Ortega

Granada

Ya había robado en varias gasolineras y estaciones de servicio, y su último atraco le ha costado la vida, aunque no directamente. Un hombre ha muerto tras caer por un terraplén de unos ocho metros mientras escapaba de agentes de la Guardia Civil, que le ... perseguían tras cometer un robo en una gasolinera en el municipio granadino de Jun.

