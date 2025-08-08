Suscríbete a
Muere una bañista en una playa de Granada

El suceso tuvo lugar en la playa de Sotillo perteneciente al municipio de Gualchos

Playa del Sotillo Castell de Ferro en Gualchos, Granada
Playa del Sotillo Castell de Ferro en Gualchos, Granada 112

Una bañista ha fallecido este jueves en una playa de la localidad granadina de Gualchos, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se ha producido en la Playa del Sotillo, en Castell de Ferro, sobre las 20,40 horas del jueves 7 de agosto, cuando el centro de coordinación recibió la alerta de varios testigos por una mujer a la que habían sacado inconsciente del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos Guardia Civil, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de una mujer en la playa tras haberle sido practicadas, sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). No han trascendido más datos de identidad. Se ha activado el protocolo judicial

