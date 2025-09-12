Muere atropellada una mujer de 78 años en el pueblo granadino de Pinos Puente

Una mujer de 78 años ha muerto a última hora del jueves 11 de septiembre al ser atropellada en ala localidad granadina de Pinos Puente. El suceso se ha producido en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432, que atraviesa el municipio y donde hay tráfico abundante.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, el accidente se ha producido en torno a las nueve de la noche. A esa hora, varios testigos han alertado al centro de coordinación de que un vehículo había atropellado a la mujer. No han trascendido por el momento datos sobre quién o quiénes iban a bordo de ese coche.

Siguiendo el protocolo habitual, al lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil, Policía Local y servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. La mujer ha podido ser trasladada a un centro de salud, donde se ha certificado su fallecimiento.