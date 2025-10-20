Suscríbete a
María Pérez y Luis Portero, Hija Predilecta e Hijo Adoptivo a título póstumo de la provincia de Granada

La Diputación premia a la más laureada atleta española de todos los tiempos y al que fuera fiscal jefe del TSJA, asesinado por ETA en el portal de su casa de Granada

Jorge Jiménez Moreno, que ha dibujado a Superman o Batman, el extenista Manuel Orantes o el Hospital La Inmaculada también reciben distinciones

La Fiscalía se olvida de los 25 años del asesinato etarra de Luis Portero

María Pérez, en el homenaje que recibió en su pueblo natal, Orce, tras ganar dos oros en las Olimpiadas de París
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Ella es la mejor atleta española de todos los tiempos, o al menos la más laureada. Él ocupaba el cargo de fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuando fue asesinado en el portal de su casa en Granada. María Pérez y ... Luis Portero son desde ahora Hija Predillecta e Hijo Adoptivo de la provincia de Granada, respectivamente.

