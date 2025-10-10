La lluvia obliga a cortar cinco kilómetros de la autovía A-92 en las cercanías de Granada

La dana Alice ha golpeado este viernes 10 de octubre la provincia de Granada. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sólo había decretado la alerta amarilla y la mañana ha transcurrido con tranquilidad, por la tarde la lluvia ha descargado con fuerza y ... ha obligado a cortar cinco kilómetros de la autovía A-92.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, a las ocho de la tarda estaba inutilizado el tráfico por esa carretera entre los kilómetros 115 y 120, en dirección a Granada. Eso se corresponde con la zona en la que se encuentran Láchar, Pinos Puente y Moraleda de Zafayona, a unos veinte kilómetros de la capital.

Las balsas de agua han hecho intransitable la autovía y la Guardia Civil de Tráfico ha habilitado desvíos alternativos, aunque como es lógico se han producido de inmediato retenciones. Es la principal vía de entrada a Granada desde la costa, y siendo el inicio de un puente, la circulación ya era de por sí densa.

La lluvia ha provocado la inundación de calles, bajos y garajes en Casanueva y Zujaira, pedanías ambas de Pinos Puente. La carretera N-342, que une Granada con Córdoba, no ha llegado a ver cortado el tráfico, aunque circular por ese lugar es bastante complicado.

Por lo demás, las mismas fuentes han indicado que se han producido incidencias en otros puntos de la provincia, como desprendimientos de tierra en la GR-3201 en Pinos Genil, muy cerca de la capital, y también en otros puntos de la provincia como Arenas del Rey, Baza o Purullena.

La Aemet anuncia una ligera mejoría del tiempo en Granada durante la jornada de este sábado, aunque en torno a las dos de la tarde se esperan de nuevo precipitaciones. A partir del domingo se espera que cesen y que no vuelva a llover al menos hasta el próximo miércoles.