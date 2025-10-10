Suscríbete a
La lluvia obliga a cortar cinco kilómetros de la autovía A-92 en las cercanías de Granada

la dana Alice azota especialmente pueblos del Área Metropolitana como Láchar o Pinos Puente y también ha habido incidencias en la carretera a Córdoba

La dana Alice mantiene en alerta a la Comunidad de Valencia y la Región de Murcia

Alice ha golpeado zonas cercanas a la capital granadina ideal
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

La dana Alice ha golpeado este viernes 10 de octubre la provincia de Granada. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sólo había decretado la alerta amarilla y la mañana ha transcurrido con tranquilidad, por la tarde la lluvia ha descargado con fuerza y ... ha obligado a cortar cinco kilómetros de la autovía A-92.

