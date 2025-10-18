En vídeo: la lluvia convierte en ríos las calles del municipio granadino de Íllora

Fue breve pero intenso, como se suele decir. A última hora de la tarde de este viernes, casi antes de anochecer, las calles del municipio granadino de Íllora (diez mil habitantes) se convirtieron literalmente en ríos. La tromba de agua anegó más de una ... decena de bajos y garajes y provocó una indisimulada angustia entre los vecinos, aunque no se han producido daños de consideración.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, tanto en el pueblo como en pedanías que pertenecen a su término municipal, caso de Escóznar, se produjeron alrededor de veinte incidencias, todas ellas provocadas por una auténtica catarata de lluvia. Cayeron 60 litros por metro cuadrado.

Todo transcurrió en poco tiempo, ni siquiera una hora, pero el suficiente como para que las calles y las carreteras se llenaran de agua. Hubo que cortar al tráfico la carretera A-336, que conduce a la vecina localidad de Pinos Puente, aunque el tráfico ya se ha reestablecido.

La lluvia también ha azotado otras zonas de Granada, principalmente la comaraca de Loja, limítrofe con la provincia de Málaga. Allí, según las mismas fuentes, llegaron a caer hasta 60 litros por metro cuadrado, la misma cantidad que en Íllora, aunque tampoco hubo incidencias graves. En la capital llovió por la tarde, pero de manera casi testimonial.