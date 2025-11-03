Suscríbete a
Un laboratorio de drogas, causa de la explosión mortal en un pueblo cercano a Granada

La Guardia Civil confirma que la deflagración se produjo mientras se elaboraba un derivado del cannabis en una vivienda del edificio siniestrado

El suceso se saldó con cuatro heridos y el más grave de todos ha muerto, mientras que otro ha sido trasladado a la unidad de quemados de un hospital de Sevilla

Una explosión de gas provoca un incendio con cuatro heridos en el pueblo granadino de Atarfe

El incendio obligó a desalojar a vecinos que vivían en el edificio
El incendio obligó a desalojar a vecinos que vivían en el edificio
Guillermo Ortega

Granada

La investigación que lleva a cabo la Guardia Civil respecto a la explosión que se produjo el pasado jueves en un edificio de Atarfe, un pueblo próximo a Granada, arroja un resultado delictivo: lo que se produjo fue una deflagración durante un proceso ... de elaboración de droga, que se estaba llevando a cabo en una de las viviendas.

