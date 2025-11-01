Suscríbete a
ABC Premium

El juzgado envía a prisión a la mujer que acuchilló a una adolescente en una riña en Granada

La menor de 17 años se encuentra grave

Un hombre, herido grave tras recibir dos puñaladas en una rencilla en el Centro de Granada

Los juzgados de La Caleta de Granada.
Los juzgados de La Caleta de Granada. Alfredo Aguilar / Ideal

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, en funciones de guardia, ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer de 20 años que hirió de «gravedad» con una navaja a un joven de 17 años ... en una calle cercana a la carretera de la Sierra el pasado jueves.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app