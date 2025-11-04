La justicia italiana es taxativa: si Juana Rivas quiere ver a su hijo menor, tendrá que ser allí

El año pasado, Daniel Arcuri Rivas, hijo menor de Juana Rivas y el italiano Francesco Arcuri, pasó las Navidades con su madre en Maracena, un pueblo contiguo a Granada. El 8 de enero de 2025 debía regresar con ... su padre pero no lo hizo porque una medida cautelar emitida sólo un día antes por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital le permitió quedarse. Se mantuvo en España hasta el 25 de julio.

Que se quedara tanto tiempo ha generado, como se sabe, una polémica considerable. De hecho, Juana Rivas está ahora siendo investigada porque esa permanencia podría haber significado un secuestro del menor. Según un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, emitido el 24 de julio la granadina habría hecho caso omiso a dos resoluciones judiciales adoptadas en Italia. Una de ellas, emitida el 18 de febrero, ordenaba el inmediato regreso del niño. Rivas declaró el pasado 30 de octubre en sede judicial por esta nueva ramificación de su larguísimo conflicto judicial.

¿Podría el hijo menor de Juana Rivas regresar a España? La justicia italiana, en ese sentido, es taxativa: no puede. En la mencionada resolución del 18 de febrero, emitida por la sección Civil del Tribunal de Apelación de Cagliari, se asigna la custodia de Daniel Arcuri Rivas «en exclusiva a su padre», Francesco Arcuri, «quien ejercerá la responsabilidad exclusiva y con quien, por tanto, el menor tendrá su residencia». Por el momento, ese lugar es Carloforte, en la isla de Cerdeña.

Establece también un régimen de visitas. Juana Rivas podrá ejercerlo «exclusivamente en Cerdeña» ciñéndose a las siguientes condiciones: en principio, «los fines de semana desde el viernes, al finalizar las clases escolares, hasta las 16.30 horas del domingo, en semanas alternas y de forma compatible con los compromisos deportivos y recreativos del menor».

Las condiciones

Además, durante las vacaciones de Navidad, «desde las 10.00 horas del primer día de vacaciones escolares hasta las 17.30 horas del día 30 de diciembre, o desde las 10.00 horas del día 31 de diciembre hasta las 17.30 horas del día 6 de enero, en años alternos, precisando que para las vacaciones de 2025 Rivas comenzará con el primer periodo».

En cuanto a las vacaciones de verano, Rivas, siempre en Cerdeña, podrá mantener a Daniel con ella «durante quince días consecutivos en la primera quincena de julio y otros quince días consecutivos en la primera quincena de agosto, salvo acuerdo entre las partes para una modificación de esta rotación». Su hermano Gabriel, mayor de edad, también podrá verle en Italia. En ese caso, Francesco Arcuri deberá reembolsar a Juana Rivas el cincuenta por ciento de los gastos de su viaje.

Otra disposición interesante es que, de momento, el Servicio Social del Municipio de Carloforte continuará comprobando las condiciones del menor «y garantizando que reciba servicios de educación domiciliar e informe de cualquier hecho relevante a la autoridad judicial».

En la resolución, la corte italiana asegura que así está cumpliendo los deseos de Daniel, quien cuando el curador especial le preguntó cómo quería pasar las vacaciones de Navidad, respondió diciendo: «Prefiero que mamá y Gabriel vengan aquí», lo que a juicio de los legisladores demuestra su estrecho vínculo con su entorno familiar paterno». Por el contrario, agrega, «Juana Rivas resultó completamente inadecuada para cuidar al pequeño Daniel».

A la granadina le reprocha que no tuviera «ninguna consideración y respeto por las necesidades, sentimientos y deseos de Daniel, quien, por otra parte, también ha sido sobreexpuesto en los medios de comunicación sin ninguna justificación razonable, al igual que su hermano Gabriel».

Desaprovechó su oportunidad

El tribunal admite que, pese los deseos manifestados por el niño, no impidió que viajara a España para estar con su madre en las pasadas Navidades «a fin de permitir a Daniel cultivar el vínculo con su hermano mayor Gabriel y frecuentar el entorno materno español». Sin embargo, aclara que ese permiso tenía un plazo y que Juana Rivas lo incumplió y «volvió a retener ilegalmente al menor en España, impidiéndole regresar a su residencia habitual y desarraigándolo de forma ciertamente traumática de su entorno socioemocional».

Con ese «volvió», la Corte de Apelación hace referencia a que Juana Rivas ya fue condenada por el secuestro de sus hijos. En 2016, cuando los dos eran menores de edad, se los llevó a España y permaneció con ellos 16 meses pese a que la Justicia le ordenó devolverlos. Terminó siendo condenada por el Tribunal Supremo y llegó a entrar en prisión en 2011. Fue parcialmente indultada por el Gobierno pero a condición de que no reincidiera hasta finales de 2025. Ahora que vuelve a ser acusada del mismo delito, se enfrenta a la posibilidad de regresar a la cárcel.

Volviendo a la resolución de Cagliari y a la posibilidad de que Juana Rivas pudiera reencontrarse con su hijo en Granada, la Justicia italiana la descarta. «Los acontecimientos recientes –incide, en referencia a que el menor no retornara a Italia en enero- han dejado claro que este enfoque ya no puede aplicarse. Juana Rivas, sin hacer caso de las órdenes del juez y, sobre todo, de las necesidades y sentimientos de la menor, ha retenido ilícitamente en España a Daniel», al que además impidió tener contacto alguno «con su padre, su escuela y sus amigos» de Italia.

«La visita de Daniel a su familia de origen en España no es, por el momento, prácticamente factible, precisamente a la luz del comportamiento obstruccionista de su madre», enfatiza el tribunal italiano, que a renglón seguido matiza que, aunque su hermano Gabriel sí podría verle en Italia y en ese caso Francesco Arcuri tendría que costear parcialmente ese viaje, el padre no deberá contribuir a la manutención de su hijo mayor. «Cada padre proveerá el sustento del hijo con el que vive», concluye.