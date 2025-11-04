Suscríbete a
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

La justicia italiana es taxativa: si Juana Rivas quiere ver a su hijo menor, tendrá que ser allí

El Tribunal de Cagliari establece un régimen de visitas, tanto en Navidades como en verano, que deja claro que serán donde vive con su padre, Francesco Arcuri

Admite que dejó que la granadina se lo llevara el pasado diciembre, pero incumplió el plazo del permiso, lo retuvo y lo «desarraigó de su entorno socioemocional»

Juana Rivas insiste en que su hijo fue maltratado y la defensa de Arcuri replica que lo que se investiga es su secuestro

Juana Rivas, el pasado 30 de octubre, en los juzgados de La Caleta, en Granada
Juana Rivas, el pasado 30 de octubre, en los juzgados de La Caleta, en Granada antonio l. juárez
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

El año pasado, Daniel Arcuri Rivas, hijo menor de Juana Rivas y el italiano Francesco Arcuri, pasó las Navidades con su madre en Maracena, un pueblo contiguo a Granada. El 8 de enero de 2025 debía regresar con ... su padre pero no lo hizo porque una medida cautelar emitida sólo un día antes por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital le permitió quedarse. Se mantuvo en España hasta el 25 de julio.

