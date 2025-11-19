Suscríbete a
El jurado ve culpables de asesinato y agresión sexual a los cuatro autores del doble crimen en un pueblo de Granada

Aprecian que hubo un «homicidio con ensañamiento» y que desnudaron y tocaron a la mujer; para dos de ellos se pide la prisión permanente revisable

Comienza el juicio por el doble crimen de Los Yesos, el más terrible de los últimos años en Granada

Uno de los acusados entra en la Audiencia Provincial en una de las jornadas del juicio
Uno de los acusados entra en la Audiencia Provincial en una de las jornadas del juicio ideal
Granada

Culpables de asesinatos y agresión sexual, así como de detención ilegal y robo con violencia. El jurado del caso del doble crimen de Los Yesos, una pedanía de la localidad granadina de Sorvilán, se ha pronunciado de esa forma en torno a ... las siete de la tarde de este miércoles 19 de noviembre y ahora tendrá que ser el juez quien decida la pena que les corresponde a los cuatro culpables, para dos de los cuales la Fiscalía pedía la prisión permanente revisable.

