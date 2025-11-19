El jurado ve culpables de asesinato y agresión sexual a los cuatro autores del doble crimen en un pueblo de Granada

Culpables de asesinatos y agresión sexual, así como de detención ilegal y robo con violencia. El jurado del caso del doble crimen de Los Yesos, una pedanía de la localidad granadina de Sorvilán, se ha pronunciado de esa forma en torno a ... las siete de la tarde de este miércoles 19 de noviembre y ahora tendrá que ser el juez quien decida la pena que les corresponde a los cuatro culpables, para dos de los cuales la Fiscalía pedía la prisión permanente revisable.

En concreto, los componentes del jurado han apreciado que en la finca rural a la que acudieron los cuatro acusados el 20 de abril de 2022, dos de ellos de nacionalidad española y los otros dos marroquíes en situación irregular en el país, se produjo un «homicidio con ensañamiento», que mataron al dueño de la casa y a su pareja, una mujer a la que, además, desnudaron y tocaron el pecho. El jurado no ha considerado acreditado que fueran más allá, según han comunicado fuentes judiciales.

A uno de los implicados, no obstante, se le podrá aplicar un atenuante. Poco después del terrible suceso fue detenido por un robo y entonces confesó que se había producido el doble asesinato. De todas formas, tanto en su caso como en los otros tres, será el juez que ha presidido la vista oral, que se inició el pasado 10 de noviembre, quien determine las penas.

La autoría del crimen fue reconocida por todos. Aceptaron los hechos y pidieron perdón durante el juicio. Uno de los participantes mató al hombre y el otro, a la mujer. Aunque en realidad participaron todos, propinándoles golpes. También reconocieron haber actuado juntos para hacer desaparecer los cadáveres tirándolos por un barranco cercano.

En cuanto a la agresión sexual, todos reconocieron que desnudaron a la mujer para así presionar al propietario de la finca y que así se diera más prisa y les entregara el dinero. Sin embargo, los marroquíes, ambos de 29 años, recalcaron en el juicio que no tenían «deseo sexual».

Para los dos marroquíes se pide la prisión permanente revisable y para los dos españoles, sesenta años de privación de libertad. Con independencia de lo que ahora decida el magistrado que ha llevado el juicio en la Audiencia Provincial de Granada, la sentencia podrá ser recurrida al TSJA y posteriormente también al Tribunal Supremo.