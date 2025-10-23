Suscríbete a
ABC Premium

Juana Rivas, llamada a declarar en Italia por los presuntos malos tratos de su expareja hacia sus hijos

La granadina ha sido citada por un tribunal de Cagliari para el 23 de febrero de 2026 y Francesco Arcuri tendrá que hacerlo tres días después

El exmarido de Juana Rivas: «Me denuncia una persona enferma que ha hecho de la vida de mis hijos un infierno»

Juana Rivas, el pasado 27 de julio, en Granada
Juana Rivas, el pasado 27 de julio, en Granada antonio l. juárez
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La granadina Juana Rivas ha sido formalmente citada para declarar en el Tribunal de Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña, en el caso que se sigue contra su expareja, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus dos ... hijos. Rivas deberá testificar el 26 de febrero junto a su Gabriel, que ya es mayor de edad, y por el momento se desconoce si podrá hacerlo por videoconferencia o tendrá que acudir personalmente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app