Juana Rivas, llamada a declarar en Italia por los presuntos malos tratos de su expareja hacia sus hijos

La granadina Juana Rivas ha sido formalmente citada para declarar en el Tribunal de Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña, en el caso que se sigue contra su expareja, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus dos ... hijos. Rivas deberá testificar el 26 de febrero junto a su Gabriel, que ya es mayor de edad, y por el momento se desconoce si podrá hacerlo por videoconferencia o tendrá que acudir personalmente.

Es la principal conclusión de la vista que ha tenido lugar este jueves 23 de octubre en la sede judicial de Cagliari, en la que también se ha decretado que Arcuri deberá declarar, también como testigo, tres días después de que lo haga la que fue su pareja, el 26 de febrero.

La sesión se ha limitado a cuestiones procesales. Además de fijar los días de las declaraciones de Rivas y Arcuri como testigos, se ha abordado la necesidad de nombrar a una 'curadora' o defensora-tutora del menor, puesto que el segundo hijo de la española y el italiano, Daniel, todavía tiene once años.

El juicio por presuntos malos tratos debió comenzar el pasado 18 de septiembre. Francesco Arcuri acudió al tribunal, que sin embargo decidió retrasar su declaración. Es un juicio que puede prolongarse durante más de un año, apuntan fuentes judiciales.

Dos frentes abiertos

No obstante, ese día volvió a mostrarse «muy tranquilo» porque entiende que el juicio servirá para «aclararlo todo». También dirigió duras críticas hacia quien fue su pareja y la madre de sus hijos: «Me ha denunciado una persona enferma que ha hecho de la vida de mis hijos un infierno. No hay base ni fundamento«.

La defensa de Juana Rivas tiene otro criterio totalmente diferente y está segura de que podrá demostrar que sus hijos sufrieron malos tratos continuados por parte de su padre. El mayor de ellos vive con su madre desde que cumplió los 16, mientras que Daniel lo hace con su padre, que tiene la custodia en solitario.

Con independencia de ese juicio en Italia, se sigue otro en Granada. Juana Rivas tendrá que acudir al Juzgado de Primera Instancia número 4 el próximo 30 de octubre para declarar por el presunto secuestro de su hijo menor, que llegó a la ciudad para pasar con ella las vacaciones de las pasadas Navidades y se quedó en Granada hasta finales de julio.

Eso podría haber supuesto un incumplimiento de las decisiones adoptadas por órganos judiciales italianos, que habrían establecido que Daniel debería haber regresado con su padre a principios de enero. Esa demora ha disgustado tremendamente a Arcuri. «Han pasado cosas muy graves en los siete meses que mi hijo menor ha pasado en España con su madre, su familia y gente que ni es familiar; la violencia la ha sufrido allí», dijo en septiembre.