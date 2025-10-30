Juana Rivas declara en Granada por el presunto secuestro de su hijo menor: «Estoy tranquila»

Suscríbete a
Juana Rivas, en el centro, a su llegada a los juzgados
Juana Rivas, en el centro, a su llegada a los juzgados antonio l. juárez
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

«Estoy tranquila y en camino de acabar con esto». Es lo que ha dicho Juana Rivas a las 10.03 de la mañana de este jueves 30 de octubre, a su llegada al edificio judicial de La Caleta, en Granada. Dentro, en ... el Juzgado de Instrucción número 4, debe declarar como investigada por el presunto secuestro de Daniel Arcuri Rivas, su hijo de once años, el segundo que tuvo con el italiano Francesco Arcuri, quien tiene su custodia en exclusiva.

