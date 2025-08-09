Suscríbete a
Investigan la muerte de un joven por herida de bala en Pinos Puente

El chico, de 20 años, fue trasladado al Hospital de Traumatología de Granada tras ser herido, donde ha fallecido

Casco urbano de Pinos Puente, donde han sucedido los hechos
Casco urbano de Pinos Puente, donde han sucedido los hechos

Un joven de 20 años ha muerto a primeras horas de la mañana de este sábado tras ser herido por arma de fuego en la localidad granadina de Pinos Puente.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de dicho cuerpo se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido para determinar las causas.

Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado que recibieron un aviso sobre las 06.00 horas de que en el centro de salud de dicha localidad había un herido por disparo.

Se trataba de un chico 20 años que en ese momento fue trasladado al Hospital de Traumatología de Granada, donde ha fallecido, han apuntado desde la Guardia Civil.

