Investigan un impacto de bala en la fachada de un ayuntamiento de Granada

«Esto no es una gamberrada cualquiera, no es como volcar una papelera o romper una farola, esto supera todos los límites». José Antonio Carranza (PSOE), alcalde de Pulianas, un pueblo unos seis mil habitantes muy cercano a Granada, no sale de su asombro: alguien ha pegado un tiro en la fachada del ayuntamiento. No ha habido heridos ni más daños que la rotura de un cristal. Pero el asunto, reconoce, ha asustado mucho.

Los hechos han sido detectados a las ocho de la mañana de este miércoles 25 de junio, cuando una empleada se ha dado cuenta de que una ventana de la planta baja, que da al área municipal de Cultura, presentaba un impacto de bala. El alcalde se ha puesto inmediatamente en contacto con la Guardia Civil, que ya ha iniciado las investigaciones.

Por el momento no ha aparecido la bala, aunque desde el Instituto Armado apuntan a que es de calibre pequeño, posiblemente del 22. Varios agentes se están entrevistando con vecinos del pueblo y se va visionar el contenido de varias cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías del edificio consistorial.

El regidor, por supuesto, ha condenado el incidente, cuyo origen no es capaz de situar. «Es verdad que la situación política últimamente está delicada y que ha habido pintadas en sedes del PSOE de pueblos como Loja o Baza, o también en el garaje de algún concejal de nuestro partido en Motril, pero esto ya va mucho más allá y no queremos pensar que ése sea el motivo«, ha dicho.

Desde la Guardia Civil, por lo demás, han incidido en que los hechos se están investigando y en que, aunque todo parece llevar a esa conclusión, por el momento tampoco se puede decir «de manera concluyente« que el disparo provenga de un arma de fuego, fundamentalmente porque la bala todavía no se ha encontrado.