Suscríbete a
ABC Premium

Insultos, malos modos y tensión a flor de piel: el show de Vito Quiles llega a Granada

El polémico informador acude a un acto desautorizado por la Universidad aclamado por casi 500 seguidores y repudiado airadamente por colectivos antifascistas

La Universidad de Granada desautoriza un acto de Vito Quiles en la facultad de Derecho

Vito Quiles, a hombros de un seguidor, se dirige a su público en la Plaza de la Universidad
Vito Quiles, a hombros de un seguidor, se dirige a su público en la Plaza de la Universidad antonio l. juárez
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A lo ocurrido en la tarde de este miércoles 22 de octubre en Granada se le puede aplicar casi cualquier adjetivo salvo el de edificante. Insultos, descalificaciones, provocaciones, algún pequeño roce con la policía y desde luego mucha tensión es lo que ha rodeado ... al acto, expresamente desautorizado por la Universidad de Granada, que el informador y agitador Vito Quiles ha protagonizado frente a la facultad de Derecho.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app