Insultos, malos modos y tensión a flor de piel: el show de Vito Quiles llega a Granada

A lo ocurrido en la tarde de este miércoles 22 de octubre en Granada se le puede aplicar casi cualquier adjetivo salvo el de edificante. Insultos, descalificaciones, provocaciones, algún pequeño roce con la policía y desde luego mucha tensión es lo que ha rodeado ... al acto, expresamente desautorizado por la Universidad de Granada, que el informador y agitador Vito Quiles ha protagonizado frente a la facultad de Derecho.

El acto estaba convocado para las seis de la tarde y varios colectivos de izquierdas han contraprogramado con una concentración en el mismo sitio y una hora antes. Los muy numerosos agentes de la Policía Nacional tenían desde el principio una consigna clara: no dejarles pasar a la Plaza de la Universidad y dejarlos expresarse unos metros más allá, en la de la Encarnación.

«Fuera fascistas de la Universidad», «Estudiante, si no luchas, nadie te escucha» o «Sus discursos de odio no caben en Granada» han sido los lemas más coreados, aunque también ha habido críticas hacia la supuesta tibieza de la institución universitaria: «Pedro Mercado, no mires a otro lado», han gritado, dirigiéndose al rector de la entidad. Al principio eran unos 50 los manifestantes, pero paulatinamente el número ha ido creciendo hasta llegar a los 200.

Mientras tanto, grupos de jóvenes (muy jóvenes, más aún que los concentrados antifascistas) iban llegando a la plaza central, vallada para que no pudieran ganar el centro, y se apostaban en las esquinas. Sonreían algo nerviosos y lanzaban miradas de indisimulado desprecio a sus oponentes. Eran los partidarios de Quiles, que, pronto se notó, les superaron en número, hasta llegar al medio millar.

Vito Quiles debía llegar a las seis de la tarde y la espera se hizo muy larga. La calentaron algunos exaltados del bando del organizador, como uno que se enfrentó a un policía, instó de forma poco amable a un informador gráfico de televisión a que apartara la cámara y hasta dio vivas a Franco y a la Falange, que no fueron secundados.

Los primeros componentes de grupos antifascistas que llegaron a su concentración contra el acto antonio l. juárez

El grupo de seguidores del informador pasó a la acción paulatinamente y empezó a contestar a sus rivales, con lo que la plaza se llenó de consignas contradictorias: a un «Pedro Sánchez, hijo de puta» le seguía, como el trueno al rayo, un «Vosotros, fascistas, sois los terroristas». A unos y otros les separaba un cordón policial, pero las vallas, llegado un momento, se cambiaron de sitio porque los partidarios de Quiles eran tanto que a los policías les pareció mejor tenerlos controlados dentro de la Plaza de la Universidad.

«Aquí están los antifascistas», «Aquí están los nacionalistas», así siguió la cosa y el protagonista de la tarde no hacía acto de aparición. Y cuando alguno ya empezaba a pensar que le había ocurrido alguien y no llegaría, Vito Quiles, a las seis y cuarto de la tarde, surgió como por ensalmo de entre los suyos, llegó a la primera fila, se encaramó a una valla y, sosteniendo una bandera de España, recibió el baño de masas que, por lo demás, sus colegas estaban deseando darle.

Prosiguieron los golpes de pecho -«Esta es la juventud de España»- y los insultos, que incluyeron a la «prensa manipuladora» -contestada con «Vito Quiles no es periodista»-, las puyas hacia la supuesta falta de higiene del adversario –«Rojo, lávate»- y, mientras tanto, Vito Quiles agarró un megáfono y soltó una soflama política de alto voltaje, un discurso que interrumpía de vez en cuando para llevarse la mano a los oídos como para instigar a los antifascistas a que arreciaran en sus protestas, cosa que éstos hicieron sin dudarlo.

A las 18.45, Vito Quiles se retiró, pero sus seguidores no lo hicieron ni tampoco los concentrados al otro lado de la barrera policial. Se fueron dispersando poco a poco y confundiéndose con los turistas habituales de la zona sin que se produjeran enfrentamientos dignos de resaltar. Que es lo mejor que puede decirse de una tarde para olvidar.