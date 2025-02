Indemnizan con un millón a un joven que quedó en estado vegetativo tras un accidente en una piscina de Motril

El 14 de julio de 2016, Víctor Cabrera, un joven que por entonces tenía 29 años, fue a darse un baño a la piscina municipal de Motril. No acudió solo, sino con otras personas que, como él, estaban en Proyecto Hombre, una organización en la que había ingresado sólo un día antes para intentar superar su adicción a los tranquilizantes. El grupo estaba con un monitor de la Asociación Motrileña de Ayuda al Toxicómano, en la que Proyecto Hombre había delegado para llevarlos a la piscina, acompañarlos y devolverlos después a la sede de la asociación.

En un momento dado, por causas que se desconocen, Víctor dejó de nadar y se hundió hasta el fondo. Los dos socorristas de la piscina tardaron en rescatarlo y cuando lo hicieron ya había entrado en parada cardiorrespiratoria y sufría una cefalopatía, que se produce por falta de oxígeno en el cerebro. Salvó la vida, pero desde entonces se encuentra en estado vegetativo.

Siete años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Motril a indemnizar con un millón de euros –más los intereses generados desde entonces- a la familia de Víctor Cabrera, al considerar a la institución municipal responsable del accidente.

Lo más significativo de la sentencia, emitida por el órgano judicial el pasado lunes 24 de julio, es que revoca la que anteriormente había hecho pública el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada, en la que no se condenaba al ayuntamiento sino a Proyecto Hombre. La familia de la víctima demandó tanto al consistorio como a la organización terapéutica, pero el juzgado eximió de responsabilidad al primero y entendió que la responsabilidad era sólo de Proyecto Hombre. La indemnización la fijó en 684.693.

Proyecto Hombre recurrió. Javier López García de la Serrana, abogado del gabinete Hispacolex, que representó a la asociación, ha explicado a ABC que a ese recurso se adhirió posteriormente la familia de Víctor Cabrera. «La verdad es que no entendimos muy bien ese fallo. Si el accidente se hubiera producido en el trayecto, todavía, pero dentro de la piscina Proyecto Hombre no tenía ninguna responsabilidad. El monitor no era socorrista, ni siquiera tenía que estar en bañador junto a los demás», ha resaltado.

Proyecto Hombre y la familia de la víctima recurrieron porque la sentencia inicial les pareció «falta de sentido común»

A renglón seguido, el letrado ha añadido que «se trataba de una piscina pública, no privada, y tenía dos socorristas a su cargo». A su juicio, era una sentencia «a la que le faltaba sentido común» y por eso no dudó en recurrirla ante el TSJA.

El organismo demandado, ahora, fue sólo el Ayuntamiento de Motril, no los socorristas de la piscina, en cuyo caso el asunto lo habría llevado la jurisdicción civil. «El ayuntamiento, ahí, no lo vimos como responsable subsidiario sino como responsable patrimonial. Para nosotros era un caso de mal funcionamiento de la administración y actuamos como se suele hacer. Si hay una negligencia en un hospital no se demanda al médico sino al Servicio Andaluz de Salud. Pues aquí, lo mismo».

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA le ha dado la razón a Proyecto Hombre y a la familia del accidentado. Anula la sentencia anterior «por no ajustarse a derecho» y exonera de cualquier culpa a Proyecto Hombre «porque no tenía responsabilidad de control ni supervisión» en una piscina pública que contaba con dos socorristas. Ellos, subraya, sí eran los responsables, los encargados de la «vigilancia y supervisión» de los usuarios.

«Tuvo que producirse alguna demora que provocó la parada cardiorrespiratoria y la enfcefalopatía, que se hubiesen evitado de haberse intervenido antes», Algo no se previó bien y la responsabilidad recae «de forma diáfana» en los socorristas». Y en consecuencia, en la entidad que gestiona la piscina, que es el ayuntamiento. La multa, previsiblemente, tendrá que pagarla la aseguradora del organismo municipal.

Javier López ha mostrado su «satisfacción» por el nuevo fallo, no sólo porque así la indemnización de la víctima es sustancialmente mayor, sino porque durante todo el tiempo que ha durado el recurso, alrededor de dos años, «ha pendido sobre Proyecto Hombre una espada de Damocles. Se trata de una organización que depende fundamentalmente de fondos y subvenciones públicas y si hubiera tenido que pagar la indemnización inicial, de casi 700.000 euros, habría quedado hundida».