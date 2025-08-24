Un incendio en las afueras de Granada pone en vilo a la capital y al pueblo vecino de Cenes de la Vega

Un incendio en las afueras de una ciudad de gran tamaño siempre provoca zozobra, y en el caso del que se produjo en la noche de este sábado 23 de agosto en Granada más aún, porque las llamas avanzaron con rapidez hacia el vecino pueblo de Cenes de la Vega, donde viven más de ocho mil personas. Por suerte, la situación no ha llegado a descontrolarse y el Plan Infoca lo ha dado por estabilizado a primeras horas de este domingo.

El siniestro, por causas que todavía no se conocen, se originó en torno a las nueve y media de la noche en la Fuente de la Bicha, una zona verde muy frecuentada por granadinos que acuden allí a hacer deporte, sobre todo a andar e ir en bici. Con inusitada rapidez, las llamas se desplazaron hasta los túneles del Serrallo y de ahí a Cenes de la Vega. Fue el momento de más tensión, ya sin luz del día.

La cercanía de las llamas obligó a desalojar el restaurante el Balcón del Genil y también a cortar al tráfico la carretera A-395, que conduce a Sierra Nevada. Precisamente, en la estación de Pradollano, se celebraba esa misma noche un festival de música. En las tareas de extinción participaron profesionales del Infoca ayudados por efectivos de bomberos aportados por Granada, procedentes de los parques Sur y Norte.

Incendio en Granada

La colina que ardió no tiene apenas edificaciones, pero las llamas sí que eran bien visibles al otro lado del río, en la barriada de Lancha del Genil, que se asomaban, expectantes, a sus balcones para ver la evolución del fuego. El tráfico no llegó a cortarse por completo porque los coches fueron redirigidos hacia la carretera que conducía a Cenes, un lugar al que por fortuna no llegó el fuego.

La rápida y eficaz intervención de los medios terrestres propició que a las 2.40 de la madrugada el fuego se diera por estabilizado y a las siete de la mañana ya se ha restablecido el tráfico con normalidad. Queda un olor a quemado bastante intenso y la sensación de que ha sido un susto de los gordos. Queda, también, investigar los motivos del incendio y, si ha sido intencionado, encontrar a los causantes.

Cancelación de los fuegos

Esta misma mañana, el Ayuntamiento de Cenes de la Vega ha cancelado para este domingo la celebración de los fuegos artificiales previstos para las fiestas de San Bartolomé, debido al «riesgo extremo» de incendios y tras el último fue declarado este pasado sábado en dicho municipio.

Según ha comunicado el Consistorio, no se llevarán a cabo las actividades pirotécnicas previstas para las fiestas municipales ya que esta localidad se encuentra en aviso rojo por «riesgo» de incendios.