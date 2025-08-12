La incautación de casi 500 plantas de marihuana en Baza confirma que los cultivos se extienden por el norte de Granada

Es habitual leer noticias sobre incautaciones de plantas de cannabis en el Área Metropolitana de Granada, sobre todo en puntos como Pinos Puente, que podría considerarse el epicentro de los cultivos ilegales, y también en Íllora o Cogollos de la Vega. No es infrecuente topar con operaciones policiales en Granada, en concreto en el distrito Norte.

Pero ya se sabe que el negocio atrae al negocio, y eso conlleva que las plantaciones se encuentren cada vez en más puntos. Por ejemplo en Baza, en el norte de la provincia, a cien kilómetros de la capital, donde la Policía Nacional ha informado de la detención de seis personas y del decomiso de 487 plantas. La cantidad no es tremenda, pero el hecho sí es significativo: los cultivos se extienden.

Según ha especificado la Policía Nacional, sus agentes han realizado dos operaciones que se han saldado con la intervención de 557 plantas: 487 en Baza y 70 en el distrito Norte de Granada, donde se ha producido otra detención. Las plantaciones, como es habitual, se ubicaban en el interior de viviendas que se abastecían ilegalmente de luz que se enganchaba de la red eléctrica. En consecuencia, a los siete detenidos se les acusa de un delito contra la salud pública y de otro de defraudación del fluido eléctrico.

Las investigaciones se iniciaron en Baza al constatarse la existencia de tres viviendas donde se encontrarían plantaciones indoor de cannabis sativa. Después de recabar las pruebas necesarias para solicitar el mandamiento judicial, los policías realizaron la entrada y registro en las mencionadas viviendas en dos operaciones que se han bautizado como 'Ermita' y 'Quirop'.

En la primera de ellas se accedió a una casa cueva de la localidad, donde se encontraron 117 plantas de cannabis peladas y en disposición de secado colgadas de la parte superior de cada estancia del inmueble. En la segunda se accedió a dos viviendas donde se localizaron 116 y 204 plantas respectivamente.

En el momento de los registros no se encontraba nadie junto a las plantaciones, por lo que los seis presuntos responsables investigados -tres en cada operación- fueron arrestados en los días posteriores. Todos son españoles y nacidos en diferentes localidades de la provincia de Granada.

Por parte, en Granada se ha llevado a cabo otro registro en el distrito Norte, donde se han incautado 70 plantas de marihuana de metro y medio de altura con cogollo. En esta intervención ha sido detenido un varón granadino de 62 años como presunto responsable de delito contra la salud pública y delito leve de defraudación del fluido eléctrico.